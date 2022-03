RHÉAUME, Jeannette Sylvain



Au CHSLD Côté Jardins, le 18 mars 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Jeannette Sylvain, épouse de feu monsieur Charles Rhéaume, fille de feu Wilfrid Sylvain et de feu Yvonne Bilodeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lynda (Carol Drouin), Carl (Caroline Fontaine) et Alain (Alexandra Lemieux); ses petits-enfants: Sébastien, Yan, Daniel, Cassiopé, Kaven, Jacob, Victor et Mathéo; ses frères et sœurs: feu Paul-Émile, Maurice, Jacqueline, Ghislaine et feu Michel, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côté Jardins pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, www.coeuretavc.ca