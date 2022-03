PLOURDE, Denise St-Onge



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 10 mars 2022, est décédée à l'âge de 89 ans et 5 mois, dame Denise St-Onge, épouse de monsieur Ludger Plourde. Elle était la fille de feu Auguste St-Onge et de feu Rose-Aimée Lizotte. Elle demeurait à La Pocatière et autrefois à Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 9 h 30 à 10 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium et seront inhumées ultérieurement au cimetière de Rivière-Ouelle.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Ludger; ses enfants: André, Doris (Yvon Vaillancourt); ses petits-enfants: Mélissa (Hubert Thibault) et Émilie (Martin Bouchard); ses arrière-petits-enfants : Charles, Léa-Jade et Alicia. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Aline (feu Julien Gagnon), feu Annette (feu Armand Morneau), Léon; et de la famille Plourde, elle était également la belle-sœur de: feu Thérèse (feu Marcel Lévesque), feu Léopold (feu Marie-Paule Voyer), feu Roméo (Albertine De la Durantaye), feu Jean-Baptiste (feu Germaine Bérubé), feu Marie-Laure (feu Gérard Langelier), feu Marie-Ange, feu Lucille (feu Adélard St-Pierre), feu Madeleine (feu Réal Montreuil), Marcelle (feu Jean-Marie Dion), feu Carmelle (feu Jean-Claude Plante), Carmen (feu Jean-Guy Deschênes), Jean-Louis (feu Louisette Chrétien), Nicole (feu Marcel Moreau). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur soutien, leur dévouement et la qualité des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne: www.fondationhndf.ca