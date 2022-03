LAROCHE, Claire Racine



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 23 février 2022, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée madame Claire Racine, épouse de monsieur Jean-Marie Laroche, fille de feu madame Marie-Anna Lefebvre et de feu monsieur Auguste Racine. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Marie Laroche; ses enfants: Linda Laroche (Denis Brisson) et Martine Laroche (Bruno Couture); ses petits-enfants: Mathieu Brisson (Renée Lambert), Valérie Brisson (Marc-André Roy), Katy Couture (Simon Bédard), David Couture (Anne-Marie Langevin); ses arrière-petits-enfants: Cédrick et Olivier Brisson, Xavier et Léa Roy, Thomas et Noémie Guay ainsi que Benjamin, Corinne et Sophie Couture. Elle était la sœur de: Jeannette (feu Eugène Lachance), feu René (feu Madeleine Corriveau), feu Alphonse (feu Micheline Béland), feu Adrien (Jeannette Baker), feu Rosaire (feu Pierrette Beauchamps), feu Gaétane (feu Robert Morneau), Lise (feu Jocelyn Charron), Lorraine (Michel Lepage), Claudette (feu Michel Bouchard). Elle était la belle-sœur de (famille Laroche): feu Thérèse (feu Rosaire Beaulieu), feu Jean-Paul (Gisèle Labrecque), feu Clorinthe (Raymond Labrecque), feu Jean-Marc (feu Marie-May Carrier), feu Jean-Claude (Claudette Boucher), Colette (feu Édouard Gagnon), feu Jean-Charles (feu Micheline Thibault), Georgette (Paul-Henri Labrecque), Lise (feu Marcel Slight), Nicole (Jean-Pierre Lachance) et feu Diane (Claude Marcoux). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.Les cendres seront déposées par la suite au Mausolée Mont-Marie. Remerciements au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, 4ième St-Joseph, MERCI à tous les intervenants qui l'ont accompagnée durant les 7 ans et 2 mois en CHSLD. Vous êtes des anges et aimez votre travail sans limites et jugements. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (département de cardiologie), téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca