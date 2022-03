DUFOUR, Bertrand



À CHSLD du Sacré-Cœur, le 14 mars 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Bertrand Dufour, époux de madame Thérèse Rémillard et fils de feu monsieur Ludger Dufour et de feu madame Émilie Boivin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse Rémillard, ses enfants: Normand, Suzanne (Gary Girouard) Linda (Marc Pomerleau), Martin (Nadine Blouin), Rémy (Julie Montpetit); ses petits-enfants: Catherine Girouard (Charles-Édouard Carrier), Mathieu Girouard (Laurence Audy), Alexis Dufour, Aurélie Dufour, Benoît Dufour et Sébastien Dufour; ses arrière-petits-enfants: Léa, Jacob et Philémon. Il était le frère de feu Jacques (feu Marie-Claire Guay), André (Danièle Bédard), Gisèle (feu Camil Paquet), feu Huguette (feu Maurice Gilbert), Lise (feu Robert Gagnon). De la famille Rémillard, il était le beau-frère de feu Rolland (feu Sébastienne Martel), feu Fernande (feu Raymond Valin), feu Marcel (feu Rita Valin), feu Roger (feu Gilberte Chiasson), Sœur Louisette, CSL, feu Gilles (Denise Latulippe, son conjoint Raymond Baillargeon). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, dont Raynald Valin et Colette Rémillard, autres parents et ami(e)s proches. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant du CHSLD Sacré-Cœur pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Glaucome du Québec sur le site internet suivant: https://fondationglaucomequebec.com