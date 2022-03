PELLETIER, Micheline



Au CHSLD de St-Casimir, le 3 mars 2022, est décédé à l'âge de 75 ans, madame Micheline Pelletier, épouse de monsieur Gervais Laperrière. Elle était la fille de feu monsieur Alphée Pelletier et de feu dame Angéline Lévesque. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances aude 13h à 15h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin, France (Karine) et Éric (Lyne); ses petits-enfants: Alex (Rusmira), William, Solan et Lilou; ses sœurs: Nicole et Thérèse (Bertrand); ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Pelletier et Laperrière: Georges, Nicole, Diane, Reine, Louis-Félix (Denise), Ghislaine, Marius, Daniel, Michel (Chantal) et Marie; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre son petit garçon Steeve qui l'a précédée. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de St-Casimir, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des grands brûlés (F.L.A.M.): https://grands-brules.ca/faire-un-don/ ou bien par la Société de l'Alzheimer du Québec: https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=all. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.