[EN DIRECT] Un mois de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

Un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, plusieurs villes sont toujours la cible de bombardements.

Environ 10 millions d'Ukrainiens ont fui leur foyer depuis le début de l'invasion, dont un tiers est parti à l'étranger, principalement en Pologne.

Voici les derniers développements, minute par minute

Deux Québécois partenaires de tango s’envolent vers Varsovie afin d’offrir des soins physiques et mentaux aux réfugiés ukrainiens transitant par la Pologne.

7h03 | L’industrie nautique impactée par la guerre en Ukraine

L’impact de la guerre en Ukraine se fait sentir sur l’industrie nautique québécoise, déjà fortement ébranlée par les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19.

7h | Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'utiliser des «bombes au phosphore» en Ukraine

6h49 | Suspension des activités de Renault: les autorités russes cherchent à rassurer Avtovaz

Le ministère russe de l'Industrie et du Commerce a cherché jeudi à rassurer le premier producteur de voitures du pays, Avtovaz (groupe Renault-Nissan), après l'annonce par le groupe Renault de la suspension de ses activités à Moscou.

6h58 | Le président ukrainien demande à l'OTAN «une aide militaire sans restriction»

6h37 | L'Allemagne envisage de «suspendre» la fermeture de certaines centrales à charbon

Le gouvernement allemand a annoncé jeudi qu'il se donnait la possibilité de «suspendre» la fermeture de certaines centrales à charbon pour remplacer le gaz russe, mais garde l'objectif d'une sortie de cette énergie fossile en 2030.

6h23 | Nouvelles sanctions de Londres visant des entités russes et bélarusses

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi une nouvelle série de sanctions visant 59 personnalités et entreprises russes et six entités biélorusses, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

5h38 | Plus de la moitié des enfants ont été déplacés

Plus de la moitié des enfants en Ukraine ont dû quitter leur foyer pour fuir l'insécurité et les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe le 24 février, a indiqué l'Unicef jeudi.

Un couple de septuagénaires qui a réussi à fuir l’Ukraine vendredi dernier se dit soulagé d’être enfin en sécurité ici au Québec, mais ne pourra jamais oublier les images de dévastation et la peur d'y laisser sa peau.

Santé, éducation, logements, emploi : les Ukrainiens qui trouveront refuge au Québec en raison de l’invasion de leur pays par la Russie seront épaulés dès qu’ils poseront le pied à l’aéroport Montréal-Trudeau, a assuré le gouvernement jeudi.

Alors que fait toujours rage la guerre en Ukraine, un navire de fertilisants russes a accosté, mercredi, à Sorel, pour venir livrer de l’engrais d’urgence à nos agriculteurs à temps pour la saison des semis.

L’armée russe continuait hier de s’enliser à plusieurs endroits en Ukraine, accentuant les craintes que Vladimir Poutine se tourne vers l’arme nucléaire pour démoraliser la résistance.

5h50 | Boris Johnson appelle à cibler les réserves d'or russes

Le premier ministre britannique Boris Johnson a appelé jeudi à accroître encore «la pression» sur le gouvernement du président russe Vladimir Poutine en raison de l'invasion de l'Ukraine, en empêchant notamment la Russie d'utiliser ses importantes réserves d'or.

5h07 | Poutine a commis une «grosse erreur», selon Stoltenberg

Le président russe Vladimir Poutine a commis une «grosse erreur» avec l'invasion de l'Ukraine dont il a «sous-estimé» la résistance, a affirmé jeudi Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, avant l'ouverture d'un sommet extraordinaire de l'Alliance.

4h36 | Au moins 4 morts et 6 blessés dans un bombardement près de Lougansk

Au moins quatre personnes sont mortes, dont deux enfants, et six autres ont été blessées dans des frappes russes sur la localité de Roubijné, près de Lougansk, dans l'Est de l'Ukraine, a indiqué jeudi le gouverneur de la région, Serguiï Gaïdaï.

4h30 | Kyïv affirme avoir détruit un navire russe de transport de troupes en mer d'Azov

La marine ukrainienne a affirmé jeudi avoir détruit un navire de transport de troupes russes ancré dans le port de Berdiansk, ville proche de Marioupol sur la mer d'Azov.

CARNET DE GUERRE | Vers une guerre d’usure?

Mis à part quelques modestes gains, l’armée russe continue de pilonner plusieurs villes ukrainiennes sans afficher de progression importante.

