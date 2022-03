Étalement urbain: choqués, les maires de Bellechasse réclament des excuses à Bruno Marchand

Des maires et un organisme économique de Bellechasse ont été outrés par des propos rapportés du maire Bruno Marchand sur l'étalement urbain et réclament des excuses.

«La MRC de Bellechasse et Développement économique Bellechasse demandent au maire de Québec des excuses officielles pour ses propos pour le moins choquants», écrivent-ils dans un communiqué publié jeudi.

Les élus et intervenants font référence une citation prononcée lundi et ensuite diffusée sur les ondes radiophoniques. La phrase qui a mis le feu aux poudres est la suivante, a indiqué Alain Vallières, directeur de Développement économique Bellechasse : «Que Lévis se développe, je vous l'ai dit, j'ai aucun problème. Mais qu'on aille développer dans Bellechasse et qu'on augmente encore plus la distance d'auto que les gens feront dans 10, 15 ans, ça, je suis en désaccord.»

Le Journal a assisté à cet échange entre les journalistes lundi, durant lequel le maire dénonçait l'étalement urbain qui pourrait être causé par un éventuel troisième lien et qui aura un impact sur les changements climatiques.

La citation exacte est la suivante : «Lorsqu'on permet l'étalement urbain, on diminue notre capacité à agir sur les changements climatiques. Si le troisième lien arrive et qu'on n'est pas capable de ceinturer l'étalement urbain, et que Lévis se développe, je vous l'ai déjà dit, j'ai aucun problème. Mais qu'on aille développer dans Bellechasse, qu'on aille développer encore plus à distance, qu'on augmente la distance que les gens doivent faire avec leur auto, même si elle est électrique dans 10, 15 ans, ça a quand même de l'impact. Ça produit plus de problèmes que ça en règle.»

Les intervenants de Bellechasse l'ont pris au pied de la lettre.

«On a le droit au développement nous aussi. C'est vraiment ça qui a heurté les gens de Bellechasse», a exprimé jeudi M. Vallières.

«Les élus de la MRC et le conseil d’administration de DÉB estiment que ces propos sont insultants et méprisants envers la communauté de Bellechasse. En s’exprimant ainsi, M. Marchand méprise le développement des régions et l’apport de celles-ci à l’économie provinciale.»

Ils estiment que le maire devrait être «prudent» et «adopter une attitude plus respectueuse» envers les employés de Bellechasse qui travaillent à Québec, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.

Une lettre réclamant des excuses officielles sera envoyée au cabinet du maire, a confirmé M. Vallières.