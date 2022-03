Ève Gascon pourrait être devant le filet contre les Remparts

Ève Gascon pourrait être devant le filet des Olympiques de Gatineau vendredi soir au Centre Vidéotron contre les Remparts.

La gardienne de but est arrivée à Québec ce jeudi avec la formation de l’Outaouais.

Elle ignore toutefois si elle sera envoyée dans la mêlée. L’entraîneur Louis Robitaille n’a pas encore pris sa décision.

Photo Stevens LeBlanc

Son gardien Emerik Despatie a perdu hier contre les Huskies de Rouyn-Noranda en accordant trois buts sur 15 lancers et les Olympiques jouent deux matchs en deux soirs à Québec.

Foule importante

On attend d’ailleurs une bonne foule avec environ 10 000 spectateurs demain soir. La pression sera au rendez-vous-même si la nervosité devrait être un peu moins forte pour la jeune femme maintenant que la glace est brisée.

De plus, Gascon n’est pas disponible samedi puisqu’elle doit jouer avec son équipe collégiale ailleurs dans la région.

La fin de semaine dernière, Ève Gascon est devenue la première femme depuis Charline Labonté à garder les buts dans la LHJMQ. Après un début de match plus difficile, elle a bien terminé la rencontre malgré une défaite en prolongation.

«C’est vraiment une belle expérience pour moi. Je reçois beaucoup de messages. Mon cellulaire est en feu en ce moment» a expliqué l’athlète de 18 ans en point de presse.

L’identité du gardien partant contre les Remparts pourrait être connue ce soir. «J’attends des nouvelles. Ce n’est pas de mon contrôle», a-t-elle expliqué.

Prudent, l’entraîneur n’a pas donné d’indice. «On a joué hier et nous sommes partis tôt ce matin. On va prendre une décision ce soir. S’il faut faire appel à ses services, on a confiance qu’elle peut le faire. C’est pour ça qu’elle est avec nous.»

Par le passé, Ève Gascon a déjà joué à Québec lors du tournoi pee-wee. Elle sent qu’elle a sa place dans la LHJMQ.

«Je pense que oui. Ce n’est pas parce que je suis une fille que je ne peux pas jouer dans cette ligue.»