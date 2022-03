DALLAIRE, Stéphane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 février 2022 est décédé à l'âge de 85 ans et 9 mois M. Stéphane Dallaire, époux de madame Raymonde Pouliot, fils de feu dame Régina Lacasse et de feu monsieur Albert Dallaire. Autrefois de Ste-Hénédine, il demeurait à Québec.Outre son épouse Raymonde, il laisse dans le deuil ses frères: (feu Maurice), (feu Raymond, feu Rolande), Dominic (Hélène Fortin); ses sœurs: Blandine (feu Gerry Lynch), Liliane (feu Jacques Bernier); son neveu (feu Guy Bernier), sa filleule adorée Marie-Josée Bernier (Steve Fortin) et leurs enfants: Dale, Kévin Laverdière, Christophe G., William S. et Mégane S. Fortin. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pouliot: feu Louis Aimé (feu Yolande Plourde), feu Gisèle (feu Gérard Nadeau), feu Rachel, feu Laurette (feu Paul-Émile Lagrange), feu Léonette (Lucien Turmel), feu Yvon (Mariette Lessard), feu Géraldine (feu Laurent Boucher), feu Huguette (Joseph, (Jos) Gagnon), Magella (Marie Dion), Monette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au printemps au cimetière St-Charles avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec (G1L 3L5) Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.