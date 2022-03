Invasion de l'Ukraine: Poutine a commis une «grosse erreur», selon Stoltenberg

Le président russe Vladimir Poutine a commis une «grosse erreur» avec l'invasion de l'Ukraine dont il a «sous-estimé» la résistance, a affirmé jeudi Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, avant l'ouverture d'un sommet extraordinaire de l'Alliance.

«Le président (ukrainien) Zelensky va s'adresser aux dirigeants de l'Alliance et ils vont examiner leur soutien pour aider l'Ukraine à exercer son droit à l'autodéfense», a indiqué M. Stoltenberg.

L'OTAN va également discuter de la nécessité de «réinitialiser ses défenses sur son flanc oriental», a-t-il ajouté. Quatre nouveaux groupements tactiques vont être créés en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie et en Slovaquie, et renforcer les quatre déjà constitués en Pologne et dans les trois pays Baltes.

Plus de 100 000 militaires américains sont actuellement présents en Europe et plus de 40 000 troupes sont sous commandement direct de l'OTAN dans la partie orientale de l'Alliance.

Les discussions vont porter sur la pérennisation de ces forces et l'augmentation des dépenses militaires des Alliés. Les décisions sont attendues fin juin lors du sommet de l'OTAN à Madrid.

Le sommet extraordinaire de jeudi va durer trois heures. Il sera suivi par un sommet du G7 au siège de l'Alliance avec la participation en présentiel du premier ministre du Japon Fumio Kishida, venu spécialement à Bruxelles pour cette réunion.

Le président américain Joe Biden retrouvera ensuite en fin d'après-midi les chefs d'État et de gouvernement de l'UE réunis pour un sommet de deux jours.

La guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine sera au cœur des trois sommets, avec la coordination des sanctions pour contraindre le Kremlin à cesser les hostilités et les pressions à exercer sur certains pays, notamment la Chine et l'Inde, pour les empêcher d'aider la Russie à contourner les mesures punitives des Occidentaux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit intervenir en visioconférence durant les trois sommets.

«Nous attendons des mesures significatives. De la part de l'Otan, de l'UE et du G7», a annoncé mercredi soir le président ukrainien dans un message vidéo.

«Lors de ces trois sommets, nous verrons qui est un ami, qui est un partenaire, et qui nous a trahis pour de l'argent», a-t-il ajouté.

Les Occidentaux discuteront de ce qu'ils peuvent faire pour renforcer leurs soutien militaire, financier et humanitaire et de ce qu'ils refusent de faire.

«Il n'y aura pas de troupes de l'Otan sur le terrain en Ukraine, ni d'avions dans le ciel», a réaffirmé Jens Stoltenberg. «Une zone d'exclusion aérienne, il faut la faire respecter et cela nécessiterait d'attaquer les défenses antiaériennes et d'abattre des appareils russes. Cela provoquerait une guerre entre l'Otan et la Russie», a-t-il expliqué.

Jens Stoltenberg a refusé de se prononcer sur une possible nouvelle prolongation de son mandat à la tête de l'OTAN. «La décision appartient aux 30 alliés. Je ne veux pas faire de commentaires», a-t-il déclaré.

«S'il y avait une volonté parmi les pays de l'Otan pour une prolongation, la Norvège le soutiendrait», a déclaré le premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre à l'agence norvégienne NTB à son arrivée à Bruxelles.

Jens Stoltenberg doit prendre la tête de la banque centrale norvégienne après son mandat à l'OTAN et le plan initial était qu'il entre en fonctions le 1er décembre.