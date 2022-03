La 5e vitrine T.I pour rejoindre les jeunes

En utilisant une plateforme comme TikTok, la 5e Vitrine T.I. s'adresse directement aux jeunes. Sous le thème «Stalk ton futur employeur», une dizaine d'entreprises de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont tourné une capsule d'environ une minute qui est diffusée sur les réseaux sociaux.

«On veut aller principalement chercher des étudiants et des étudiantes donc TikTok, c'était juste une évidence pour nous pour aller chercher un plus grand bassin», a expliqué la chargée de projets pour Force TI, Mélina Thibault.

Le but de la vitrine: attirer de la main-d'œuvre.

«Mon but, c'était d'expliquer qu'est-ce qu'on fait chez Progi en promouvant la Progi Life qu'on appelle. Ça ressemble à quoi une journée de travail conventionnelle et finalement, on montre aussi les offres d'emplois disponibles», a décrit la conseillère en ressources humaines chez Progi, Katherine Darveau.

«On offre de bons bénéfices, comme ailleurs, on offre le télétravail, comme ailleurs... Donc, qu'est-ce qui fait que nous, ici, on est différent et qu'est-ce qui fait que ça va résonner chez le jeune qui se cherche un premier emploi», a détaillé le directeur chez PTC Trois-Rivières, Laurent Chevrette.

Présentement, dans la région, plus de 400 postes sont à combler. Comme les T.I. représentent encore un secteur d'activité méconnu, c'est aussi l'opportunité pour les entreprises de démystifier leur domaine.

Pour rejoindre un maximum de personnes, l'humoriste de la relève et tiktokeuse bien connue, Mégan Brouillard, a été appelée à commenter les capsules.

Le visionnement des capsules est possible jusqu'au 15 avril, date limite pour soumettre sa candidature sur le site web de Vitrine TI également.