La campagne de vaccination pour la quatrième dose reprend au Saguenay

Les équipes de vaccination contre la COVID-19 sont prêtes à reprendre la route alors que l'opération pour administrer une quatrième dose aux personnes les plus fragiles sera lancée mardi au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les équipes de vaccination se rendront d'abord dans les Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Les autorités pensent être en mesure de vacciner les résidents des 17 CHSLD de la région d'ici le congé de Pâques.

Les vaccinateurs se déplaceront ensuite dans les résidences privées pour aînés.

Les personnes âgées de 80 ans et plus qui vivent à leur domicile pourront se rendre dans une clinique de vaccination pour recevoir leur dose de rappel.

«On espère que les gens vont venir chercher le vaccin et vont l'accepter, surtout quand on voit comment le nouveau variant se propage encore plus rapidement que l'autre. Heureusement, lorsqu'on est vacciné, ça peut être un simple écoulement de nez, comme une petite grippe, et on n'est pas hospitalisé», a affirmé le directeur régional de la vaccination, Marc Thibeault, en entrevue à TVA Nouvelles.

Alors qu'on se prépare à offrir une quatrième dose, les autorités constatent une baisse importante de l'achalandage dans les cliniques de vaccination depuis la fin du passeport vaccinal et le retrait de certaines mesures.

Le taux de vaccination pour la troisième dose stagne depuis plusieurs semaines. Le directeur régional de la vaccination se dit préoccupé par la situation.

«On a vu les gens qui ont relâché, on a eu une baisse. C'est plus difficile de prendre un rythme de vaccination... On a un taux de vaccination chez les adultes pour la troisième dose de 70 %. Mais depuis plusieurs semaines, ça n'a pas bougé. Avec les annonces, les gens ont arrêté. Ils se sont dit: "je pense qu'il n'y en aura plus de virus". Mais ce n'est pas le cas», a indiqué M. Thibeault.

Dans la région, on administrait 30 000 doses par semaine en janvier comparativement à 1200 par semaine présentement.

Malgré la diminution des activités, les autorités confirment que les différents sites de vaccination demeureront ouverts au Saguenay-Lac-Saint-Jean au moins jusqu'en décembre 2022.

À voir aussi