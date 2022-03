La dépendance de l’Inde aux armes russes explique sa réserve sur l’invasion de l’Ukraine

Photo par Jewel SAMAD / AFP Dans cette photo d'archive prise le 26 janvier 2021, des soldats sur des chars T-90 de fabrication russe défilent le long de Rajpath lors du défilé du Jour de la République à New Delhi. - L'Inde s'est abstenue de respecter les résolutions de l'ONU censurant la Russie et continue d'acheter du pétrole et d'autres biens russes, malgré la pression des pays occidentaux suite à l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.