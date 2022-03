La technologie à l’honneur chez Yamaha

Fidèle à son habitude, Le Journal vous présente les nouveautés des quatre grands manufacturiers pour leur cuvée 2023. Aujourd’hui, Yamaha.

En 2023, le fabricant japonais Yamaha a choisi d’améliorer les possibilités technologiques de ses motoneiges, sans présenter de nouveaux modèles.

Plusieurs retards de production, qui étaient liés à des problèmes d’approvisionnement, ont fait en sorte que les livraisons de plusieurs véhicules ont été faites en retard.

Ne voulant pas revivre de tels problèmes, le constructeur a décidé de reporter à 2024 les grands changements dans sa ligne de motoneiges.

Le choix qui a été fait est d’apporter des améliorations à plusieurs modèles.

Ainsi, la Sidewinder SRX LE EPS possède maintenant la suspension assistée électronique. De plus, pour améliorer le rendement de la motoneige et le confort du conducteur, la hauteur du guidon a été rebaissée de 1 cm, passant de 4,5 à 3,5 po.

Nul doute que cela permettra au pilote d’avoir une meilleure maîtrise, surtout dans les courbes.

À cet égard, pour augmenter la traction dans les courbes, Yamaha a installé des carbures plus longs sur les skis. Si on ajoute à cela le fait que ce modèle est maintenant équipé de la direction assistée, cela signifie que, dans les virages, les skis auront plus de mordant sans solliciter plus d’efforts de la part du conducteur.

LA Sidewinder L-TX LE EPS

En 2023, ce modèle sera lui aussi équipé de la suspension assistée électronique. Les changements pour les cales arrière des skis, de même que les carbures plus longs, sont de la partie. Afin d’éviter les problèmes d’approvisionnement de certains modèles d’amortisseurs Fox, la compagnie a décidé que ces derniers n’auraient pas le recouvrement Kashima.

Du côté de la Sidewinder X-TX LE, le seul changement apporté est au niveau de la suspension, avec de nouveaux amortisseurs. À l’avant, ce sera des Fox Zero iQS 1.5 et à l’arrière, le Fox S Zero iQS 2. Le HPG de 1,5 demeure le même pour la partie centrale.

D’autres modèles

Dans le segment de montagne, les Mountain Max LE 154, 156 et 154 SL sont maintenant équipées d’un nouveau modèle de déflecteur plus court pour la neige à l’arrière. Cela a pour but d’améliorer la performance en situation de neige poudreuse.

Peu de changements aux modèles Venon et Transporter, si ce n’est que le système de poignées et pouces chauffants vous offre la possibilité de choisir la température que vous désirez. Auparavant, il n’y avait que deux choix, soit à l’arrêt, soit en marche, sans aucun contrôle sur le niveau de chaleur.

La composition de la gamme 2023 de Yamaha a été ajustée en fonction des leçons apprises dans le passé. Il suffit de penser aux problèmes engendrés par le mauvais approvisionnement de composantes, comme les amortisseurs Fox Kashima.

Aucun modèle fabriqué au Japon ne sera offert en Amérique du Nord en 2023. La raison est simple : il reste encore plusieurs modèles en stock. Ce n’est pas la première fois que Yamaha procède de cette façon pour soulager les concessionnaires qui ont des modèles invendus. La fameuse promotion Power Surge durera trois semaines. L’offre des modèles 2023 sera limitée afin d’assurer les livraisons dans des délais réalistes. Selon ce qu’il a été possible de savoir auprès de concessionnaires, la compagnie a coupé elle-même les commandes faites. Alors, si vous désirez un modèle au printemps prochain, faites vite.

Une fois que Yamaha aura éliminé de son offre des modèles non courants qu’il ne faudra plus privilégier, nul doute que le fabricant japonais pourra arriver avec de belles nouveautés pour 2024.

Il ne faudrait pas se surprendre de voir des rabais importants sur des modèles 2022 neufs, chez les concessionnaires. La compagnie a déjà utilisé cette méthode pour aider ses concessionnaires à faire le ménage de leur stock et à repartir à neuf la prochaine saison.