Le Canada et le Royaume-Uni lancent des négociations en vue d'un accord de libre-échange

Le Canada et le Royaume-Uni ont annoncé jeudi lancer des négociations en vue d’un accord de libre-échange après le Brexit, effectif depuis le 1er janvier 2021.

« Je suis ravie d’annoncer que le Canada et le Royaume-Uni lancent officiellement les négociations pour un nouvel accord de libre-échange », a annoncé Mary Ng, ministre canadienne du Commerce en présence de son homologue britannique Anne-Marie Trevelyan.

Les négociations pourraient durer deux années, a précisé la ministre canadienne.

« En 2021, le Royaume-Uni était le troisième partenaire commercial du Canada en biens et services, des milliards de dollars circulant entre nos deux pays », a-t-elle rappelé.

De son côté, Anne-Marie Trevelyan a précisé vouloir « aller plus loin et plus vite que jamais pour stimuler le commerce dans des domaines tels que les services numériques, financiers et juridiques et la recherche et le développement ».

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, Londres cherche à doper son commerce international, mais devra encore patienter pour un accord de libre-échange avec Washington.

Les deux pays sont parvenus mardi à régler leur contentieux sur l’acier et l’aluminium, mais l’administration Biden n’a pas semblé pressée de reprendre les négociations en vue d’un accord de libre-échange.

Londres a signé jusqu’ici des accords avec des pays européens non membres de l’UE (Norvège, Islande, Liechtenstein), mais aussi des pays plus lointains comme le Japon, Israël et plus récemment l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

