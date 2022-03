Le délestage a allongé les listes d'attente pour dons d'organes

Le délestage dans les hôpitaux en raison de la COVID-19 a eu des impacts jusque dans la liste d’attente pour les dons d’organes.

Entre 2019 et 2021, le nombre de donneurs potentiels et réels a respectivement chuté de 12 et 20%. Quatre-cent-neuf patients ont eu droit à un don l'an dernier, comparativement à 490 en 2019.

Pourtant, toujours en raison du délestage, la liste d'attente pour un don ne cesse de s'allonger. Avant la pandémie, ils étaient 799 noms sur la liste. Le 31 décembre 2021 : 888.

«Au début de la pandémie, toutes les greffes de reins ont été interrompues pendant trois mois. Ça représente 75 personnes qui n’ont pas pu être greffées. Au niveau des greffes de foie, il y a eu une forme de délestage, parce qu’au tout début de la pandémie, on ne voulait pas exposer les patients immunosupprimés aux hôpitaux », a commenté Louis Beaulieu, directeur chez Transplant Québec.

Au Québec, c'est près d'un Québécois sur deux qui a signé sa carte de don. Pourtant, l'an dernier, seulement 27% des références de dons ont été retenues. La principale raison derrière les refus est la décision de la famille du défunt. La lenteur du processus est pointée du doigt.

«Les délais des processus de don d’organes sont de plus en plus longs», s'est désolé M. Beaulieu. Et quand on additionne tous ces délais, pour la famille qui vient de perdre soudainement un être cher, c’est souvent trop.»

Transplant Québec rappelle l’importance de faire part de ses dernières volontés à ses proches, et souligne qu’un don d’organes peut sauver jusqu’à huit vies.

