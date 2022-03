Le Tour de Beauce repoussé en septembre

La 35e édition du Tour de Beauce sera de nouveau repoussée.

Annulée en 2020 et 2021, la 35e édition devait être présentée du 15 au 19 juin, mais les organisateurs l’ont repoussé en septembre après les étapes du World Tour de Québec et de Montréal si tout se passe bien.

«Pour une petite organisation comme la nôtre, les protocoles COVID-19 de l’Union cycliste internationale (UCI) sont assez lourds et on souhaitait des allègements, a expliqué le directeur général Francis Rancourt. Ces allègements n’ont pas eu lieu et il n’y a aucun signe que ça va se faire surtout avec la hausse des cas au Québec.

«Les exigences étaient nombreuses et on ne savait pas qui allait payer, de poursuivre Rancourt. On n’a pas les ressources pour ça. Il est devenu évident pour les membres du conseil d’administration qu’on ne pouvait pas préparer adéquatement l’événement dans les conditions actuelles.»

En plus des mesures sanitaires liées à la COVID-19, le Tour de Beauce avait un autre sérieux problème sur les bras. «Nous avons besoin de 20 à 25 voitures pour présenter le Tour de Beauce et on n’avait aucune garantie de les avoir en juin, a raconté Rancourt. Aucune compagnie de location ne voulait nous garantir des voitures et il n’y en a pas dans les concessionnaires. Les locations de voiture sont prolongées en raison de la pénurie d’équipement. On ne sait pas quand ça va revenir à la normale.»

Rancourt garde espoir de présenter la 35e édition du 14 au 18 septembre. «Ça nous permettrait de garder quelques équipes au Québec, a-t-il indiqué. Cyclisme Canada pourrait aussi former une équipe selon les disponibilités des coureurs. Il y a aussi un événement au Maryland en septembre, ce qui rendrait le déplacement des équipes européennes en Amérique du Nord plus intéressant. Certains Canadiens risquent de participer au championnat mondial à la fin septembre en Australie, mais d’autres pourraient être disponibles.»

Santé financière

Rancourt assure que l’avenir du Tour de Beauce n’est pas menacé malgré l’annulation des deux dernières éditions et le report de cette année. «Nous sommes en bonne santé financière, a-t-il assuré. On a bien passé au-travers de la pandémie. Les programmes gouvernementaux nous ont aidés comme plusieurs autres événements qui seraient disparus sans l’aide des gouvernements.»

Au-delà de l’aspect financier, Rancourt se préoccupe du moral des troupes. «On doit garder la motivation de nos bénévoles. La présentation du championnat canadien élite en septembre dernier a aidé à souder l’équipe qui s’est remise en marche. Cette année et en 2023, le championnat canadien aura lieu à Edmonton, mais nous avons d’autres événements que nous allons présenter.»

La Corporation du Tour de Beauce présentera le premier championnat provincial de vélo sur gravelle à St-Robin en Estrie le 4 septembre. «On a tenu un événement populaire l’an dernier et on ajoute le championnat provincial cette année. À Saint-Georges, on accueillera le championnat provincial élite et des maîtres les 27 et 28 août. Nous aurons un mois de septembre occupé si nous sommes en mesure de tenir le Tour de Beauce comme souhaité.»