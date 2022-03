Le vaccin contre la COVID-19 ne complique pas les grossesses

La vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse n'augmente pas les complications au moment de l’accouchement, selon une étude.

La professeure Deshayne Fell a dirigé les travaux d’analyse de 100 000 grossesses inscrites au registre provincial des naissances de l’Ontario de décembre 2020 à septembre 2021, en parallèle avec la base de données de vaccination contre la COVID-19 de la province.

De ce nombre, environ 23 % des femmes enceintes, soit plus de 22 000, avaient reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID-19 pendant leur grossesse.

L’étude des naissances ne révèle aucune augmentation des admissions en unité néonatale de soins intensifs. De plus, la fréquence des cas de difficultés respiratoires ou autres établies par le test d’Apgar était similaire chez les bébés de mères vaccinées et non vaccinées.

Enfin, la vaccination n’était pas associée à un risque accru d’hémorragie après l’accouchement, d’infection utérine ou d’endométrite et de césarienne d’urgence chez les mères vaccinées par rapport à celles qui ne l’étaient pas.

Consensus mondial

Les résultats de l’étude, publiés dans la revue médicale internationale JAMA, confirment encore plus l’innocuité des vaccins à ARNm chez les femmes enceintes, qui forment une population pour le moins unique.

«Les études menées partout dans le monde écartent de plus en plus tout lien entre la vaccination contre la COVID-19 pendant la grossesse et les complications de grossesse ou à la naissance. Elles démontrent aussi l’efficacité des vaccins pour prévenir la COVID-19 chez la femme enceinte et aussi chez le nouveau-né dans les premiers mois de sa vie», souligne Deshayne Fell, professeure agrégée à la Faculté de médecine l’Université d’Ottawa et scientifique à l’Institut de recherche du CHEO.

Risques accrus

La vaccination contre la COVID-19 est recommandée chez la femme enceinte, car la grossesse s’accompagne d’un risque plus élevé d’aggravation de la maladie, qui peut mener à l’hospitalisation et aux soins intensifs, voire entraîner le décès.

La COVID-19 a par ailleurs été associée à des complications de grossesse, comme les accouchements prématurés.

