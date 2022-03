Les propriétaires du Québec prêts à louer un logement à des réfugiés ukrainiens

La quasi-totalité des propriétaires du Québec (95 %) serait prête à louer un de leur logement à des réfugiés ukrainiens s'il y a un programme d'aide gouvernementale, selon un sondage de Corporation des Propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) dévoilé jeudi.

• À lire aussi: 11 événements qui ont marqué le premier mois de guerre en Ukraine

• À lire aussi: Biden promet une «réponse» de l'OTAN si la Russie utilise des armes chimiques

Le tiers des personnes interrogées ont indiqué être «prêt» et avoir un ou plusieurs logements disponibles dès maintenant.

Par ailleurs, 53 % aimeraient offrir un logement, mais n’en ont actuellement aucun de libre, ou du moins, pas avant le premier juillet prochain.

Parmi les répondants qui souhaitent et peuvent accueillir un réfugié ukrainien, plus de 70 % d'entre eux sont prêts à offrir au minimum un mois de loyer gratuit, 25 % d'entre eux trois mois ou plus et 75 % d'entre eux le nécessaire de base pour l'aménagement du logement (électroménagers, lits, table, etc.).

Le coup de sonde révèle toutefois que près de 15 % des propriétaires «ont des réticences à accueillir ces réfugiés». Ce chiffre tombe à 5 % si le gouvernement se dote d'un programme de garantie de paiement de loyer.

«Les propriétaires québécois sont des personnes de cœur qui ont l'habitude d'aider les gens dans le besoin. Nous pouvons tous être fiers de les voir au rendez-vous pour favoriser l'accueil des Ukrainiens», a déclaré Benoit Ste-Marie, directeur général de la CORPIQ.

«Nous comptons travailler de concert avec le gouvernement du Québec pour mettre en place une base de données de logements disponibles», a-t-il ajouté.

La CORPIQ, qui réunit 30 000 propriétaires et gestionnaires possédant près de 500 000 logements et condos locatifs dans la province, souhaite ainsi recueillir auprès des propriétaires la liste des logements disponibles et leurs caractéristiques afin de faciliter l'accueil des réfugiés.

La Corporation croit, qu’à Montréal par exemple, les logements de petite taille pouvant accueillir une mère et un enfant «sont disponibles en grand nombre et à un prix raisonnable».

Le taux d'inoccupation des studios est de 6,5 % et celui d’une chambre est de 4 %, selon les dernières données de la SCHL.

Le sondage a été mené auprès de 875 propriétaires locatifs, du 12 mars au 16 mars 2022.

À voir aussi