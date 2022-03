Les réfugiés ukrainiens pris en charge dès leur arrivée, promet Québec

Santé, éducation, logements, emploi : les Ukrainiens qui trouveront refuge au Québec en raison de l’invasion de leur pays par la Russie seront épaulés dès qu’ils poseront le pied à l’aéroport Montréal-Trudeau, a assuré le gouvernement jeudi.

Ainsi, un kiosque d’accueil destiné aux réfugiés ukrainiens sera installé dans l’aéroport «afin d’être en contact direct avec les personnes ressortissantes ukrainiennes dès leur arrivée en sol québécois», a fait savoir le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) par communiqué.

Ce kiosque sera géré à la fois par des fonctionnaires et des représentants d’organismes en mesure d’aider et d’aiguiller les réfugiés pour les aider à s’installer et à s’acclimater à la vie au Québec.

L’aide aux réfugiés pourra notamment prendre la forme d’une offre d’hébergement temporaire, d’une aide financière, de places dans le réseau de l’éducation pour les enfants, d’une couverture complète du Régime d’assurance maladie du Québec ou de cours de français, a énuméré le gouvernement.

«Ce que nous voulons, c’est mettre les bouchées doubles dès maintenant pour la mise en place de mesures appropriées pour accueillir dignement les personnes ukrainiennes dès leur arrivée au Québec. Nous disposons d’un vaste réseau d’accueil et d’intégration partout sur le territoire qui est déjà mobilisé pour déployer ses services rapidement», a souligné le ministre de l’Immigration, Jean Boulet.

«Nos portes seront grandes ouvertes pour les enfants ukrainiens et nous prendrons soin de les aider, en gardant en tête leurs possibles besoins particuliers. Des services d’accueil, de francisation, d’interprétation et de soutien psychologique pourront bien entendu être offerts», a renchéri le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Le programme d’aide aux réfugiés ukrainiens du gouvernement pourra compter sur plusieurs organismes de cette communauté déjà bien implantée au Québec, ainsi que sur l’aide de la Croix-Rouge et du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal.

Par ailleurs, Québec invite les entreprises qui seraient intéressées à embaucher des réfugiés ukrainiens à se manifester via l’adresse emploisukraine@mtess.gouv.qc.ca, afin d’être mis en contact avec des Ukrainiens en quête d’un emploi.

