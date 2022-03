Les soins à domicile sous la loupe

Après avoir annoncé un investissement supplémentaire de 145 millions $ afin de renforcer les services de soutien à domicile dans son dernier budget, Québec a demandé à la commissaire à la santé et au bien-être d'analyser la performance de ceux-ci.

«Sincèrement, on veut maximiser. On veut être plus efficient, plus efficace. Puis, je suis convaincue que la commissaire à la santé et au bien-être nous donner un éclairage pour nous permettre d'améliorer nos façons de faire», a déclaré Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés, pour justifier cette décision du gouvernement.

En 2020-2021, 398 000 personnes recevaient de l'aide à domicile et 72% des plus de 65 ans y ont eu droit. Cela représente plus de 24 millions d'heures de services.

«Ça peut être la popote, ça peut être le ménage, ça peut être différentes choses comme ça. L'aide à la personne, on parle de bains, on parle d'habillement, on parle de soins», a expliqué Danis Prud'homme, directeur général de la FADOQ.

Petite ombre au tableau, actuellement, 41 000 aînés sont sur la liste d'attente, et doivent patienter de 6 à 12 mois avant d'obtenir un service.

Pour réduire ces délais, la ministre Blais estime qu’il faudra «de l'argent et une meilleure organisation».

Pour 2022-2023, la facture pour les soins à domicile s'élèvera à 2,9 milliards de dollars.

Le montant à investir pour maintenir la qualité des services pourrait toutefois gonfler rapidement puisque selon certains experts en la matière, comme le Dr Réjean Hébert, gériatre, le vieillissement de la population fera grimper les besoins en services de soutien à domicile de façon importante.

«D'ici 2050, ça va multiplier par quatre la facture et on atteindra des sommes de 25 milliards nécessaires», a-t-il dit.