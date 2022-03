L’Océanic dégriffe les Tigres 4-2

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski a marqué quatre buts en troisième période pour se diriger vers un gain de 4-2 face aux Tigres jeudi soir à Victoriaville.

Malgré une nette domination de l’Océanic lors des 40 premières minutes de jeu, ce sont les Tigres qui menaient 1-0 après deux périodes. Ludovic Soucy, William Dumoulin, Frédéric Brunet et Xavier Cormier ont marqué tour à tour pour les vainqueurs. Le défenseur de 16 ans Luke Coughlin a obtenu deux mentions d’aide.

Aucun but en première

L’Océanic a dominé la première période à tous les niveaux, sauf au pointage alors qu’aucun but n’a été inscrit au premier tiers temps. La formation rimouskoise a dominé 12-5 dans les lancers, 12-6 dans les mises en échec et 12-7 dans les mises en jeu.

L’Océanic a poursuivi sa domination en deuxième période, mais ce sont les Tigres qui ont inscrit le seul but de l’engagement. Le capitaine Maxime Pellerin a marqué son 23e de la saison avec 11 secondes à faire à la période 10 secondes après que Xavier Cormier eut écopé d’une pénalité en zone adverse. Il a profité d’une passe parfaite de Nikita Prishchepov pour battre Patrik Hamrla dans la partie supérieure du côté de la mitaine.

Coughlin a préparé les deux premiers buts de l’Océanic

L’Océanic a créé l’égalité 1-1 en tout début de troisième période lorsque le capitaine Ludovic Soucy (10e) a redirigé le tir passe de Luke Coughlin dans le haut du filet. Mathis Aguilar a obtenu son premier point en carrière dans la LHJMQ sur la séquence. Quelques minutes plus tard, William Dumoulin (13e) a donné les devants à l’Océanic avec un lancer des poignets de la ligne bleue dans le haut du filet dans la circulation. Coughlin et Gaudio sont complices.

Brunet a inscrit le but gagnant

Frédéric Brunet a doublé l’avance de l’Océanic avec un peu plus de trois minutes à faire, en avantage numérique. Les Tigres ont répliqué rapidement par l’entremise de Prishchepov pour réduire l’écart à un but avec deux minutes à faire, mais Cormier a complété la marque dans une cage déserte avec quatre secondes à jouer.

En bref

L’Océanic pouvait compter sur le retour de Serge Beausoleil derrière le banc ainsi que des attaquants Luka Verreault et Liam Kidney et du défenseur Simon Maltais. Par contre, le défenseur Mathis Gauthier s’est ajouté à la liste des blessés comptant déjà Alex Drover et Alexandre Lefebvre.

Les Tigres comptent quatre blessés, dont Tommy Cormier, le jeune frère de Xavier qui impressionne avec les Tigres avec 34 points en seulement 26 parties après avoir été retranché par l’Océanic au dernier camp d’entraînement. L’Océanic retrouvera ses partisans samedi contre l’Armada de Blainville-Boisbriand.