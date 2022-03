«Notre style de jeu est vraiment mieux» -Paul Byron

Paul Byron a marqué son troisième but de la saison en troisième période en redirigeant une passe de Christian Dvorak. À ce moment, c’était 4 à 3 pour les Panthers et il restait encore 3 min 40 s au cadran. Le CH pouvait y croire. Malgré une autre belle lutte, il n’y a pas eu une remontée magique.

« Il y a de la confiance. C’est une chose. Ça fait une grosse différence. On sait qu’on peut gagner tous les soirs. Notre style de jeu est vraiment mieux qu’avant. On a donné plus de chances, mais nous jouions contre une très bonne équipe. »

– Paul Byron

Byron est catégorique. Le CH ne ressemble plus à cette équipe moribonde des premiers mois de la saison.

« Nous ne sommes pas aussi mauvais qu’en début de saison. Il y a de bonnes pièces, de bons jeunes. Cole (Caufield) et Nick (Suzuki) ont tellement de potentiel. Il y a un bon groupe. Nous pouvons oublier le passé et nous concentrer sur le futur. Il faut oublier les mois sombres de novembre, décembre et janvier. »

– Paul Byron

Martin St-Louis a logiquement eu de bons mots pour Alexander Romanov, le défenseur le plus utilisé face aux Panthers de la Floride.

« Il voit bien la glace au complet. Dans le passé, il regardait plus ce qu’il y avait devant lui. Il joue un jeu plus complet avec la rondelle. Sans la rondelle, il est difficile à affronter. Il est un gars robuste et physique. Il patine bien, il lit rapidement les jeux possibles et il réfléchit assez vite pour faire les bons choix. Luke (Richardson) fait un bon travail avec lui. Je le trouve plus calme. Il ne cherche pas toujours la grosse mise en échec, il laisse le jeu venir à lui. »

– Martin St-Louis