Nouveau projet de 165 M$ dans Lebourgneuf

Le nouveau complexe de condos locatifs haut de gamme, en construction dans le quartier Lebourgneuf au coût de 165 M$, livrera ses premières unités en septembre 2022.

L’Ariela est le plus récent projet de la Société immobilière Huot et le vingtième dans la liste des réalisations de l’entreprise.

Ce nouveau projet, situé sur la rue de la Comtoise, a été conçu par Atelier-H Architecture et il est réalisé par Millénum, la division construction du Groupe Huot. Le projet, qui se déclinera en quatre phases, comptera au total 450 portes. La première phase s’élèvera sur six étages.

«Avec une conception architecturale inspirée des bateaux de croisière, l'Ariela proposera de vastes condos locatifs, au sein d’un milieu de vie digne de vacances tout inclus», peut-on lire dans la description.

Cela comprend donc des piscines, jeux d’eau, BBQ urbain, gym tout équipé, golf intérieur virtuel, salon de billard, salon de jeux, lounge de réception, salle de danse et de yoga, bar laitier, dépanneur et café bio, en plus d’une multitude d’activités exclusives.

Les 450 unités seront de styles et finitions intérieures variés, grâce à un éventail de matériaux.

Trois gammes seront présentées : Pure, pour un univers calme, chaleureux et réconfortant, Raffinée, pour l’élégance et la distinction, ou Absolue pour de luxueux condos et penthouses.

Le bureau de location ouvre ses portes le 25 mars au 8501, rue de la Comtoise.