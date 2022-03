Nucléaire: Poutine est-il sérieux ou il bluffe?

Écoutez l'émission de Richard Martineau , tous les jours de 8 h à 10 h 30, en direct sur QUB radio :

Donc, Poutine ne ferme pas la porte à l’utilisation de l’arme nucléaire.

C’est ce que son porte-parole a dit à CNN hier.

Ce qui nous amène à la question à 100 000 $ : Poutine brandit-il l’arme nucléaire pour faire peur à tout le monde et s’assurer que l’Occident ne s’impliquera pas militairement dans le conflit de crainte de l’exciter encore plus et ainsi, le pousser à appuyer sur le bouton ?

Ou est-il vraiment sérieux ?

« ON AURAIT DÛ... »

J’imagine que lorsque ça va péter, on le saura.

On se dira, en regardant le champignon atomique se déployer au-dessus de l’Ukraine : « Ben coudonc, il était vraiment sérieux. »

Ça me fait penser à un couple qui essaie désespérément de faire interner leur fils qui a de graves problèmes de santé mentale.

Ils disent à la police : « Il ne va pas bien, il entend des voix, je suis sûr qu’un jour, il va péter les plombs et tuer quelqu’un.

— A-t-il déjà attaqué quelqu’un ?

— Non.

— A-t-il déjà été violent ?

— Non, mais on est sûr que ça s’en vient...

— Désolé, mais on ne peut rien faire.

— Vous allez intervenir juste s’il cogne sur quelqu’un à coups de marteau ?

— Oui.

— Mais il sera trop tard...

— On le sait, mais on n’a pas le choix... »

Les pays de l’OTAN ne vont intervenir que si Poutine utilise l’arme nucléaire.

Menacer de l’utiliser (même si c’est sur CNN aux heures de grande écoute) n’est pas suffisant pour qu’on descende des gradins et saute sur la glace.

Alors on attend, en espérant que l’homme n’est pas aussi fou qu’il le laisse paraître...

Comme dit l’adage : « Espérons le meilleur, mais préparons-nous pour le pire. »

Écoutez l'éditorial de Richard Martineau , tous les jours 8 h 30, en direct sur QUB radio :

LA BRUTE

C’est comme si on voyait une grosse brute tabasser un petit gringalet dans la cour d’école.

« Hey, viens, il faut l’arrêter !

— Non...

— Comment ça, non ?

— Il a dit que si on s’en mêlait, il allait mettre le feu à l’école... »

Quinze minutes plus tard : « Hey, le gars tape sur le petit avec un bâton de baseball, maintenant ! Viens, on va lui régler son compte !

— Non, je te l’ai dit, si on bouge, il va mettre le feu !

— Donc, on regarde le petit se faire tabasser sans rien faire ?

— On n’a pas le choix... »

Que les dictateurs se le tiennent pour dit : vous voulez envahir un pays voisin, mais avez peur que les Avengers débarquent ?

Faites semblant d’être maboule.

Dites que s’ils s’en mêlent, vous allez tout faire sauter.

Ils vont vous foutre la paix.

Dans les pages Opinions de La Presse, hier, un résident des Laurentides en couple avec une Ukrainienne écrivait : « Le monde doit stopper la brute. Maintenant. De toutes les manières possibles. Car la brute, qui n’a jamais connu de réelle défaite, n’arrêtera jamais d’abuser.

« À chaque succès, la brute a vu ses ambitions récompensées. À chaque victoire, son peuple a accru sa dévotion envers lui. »

Oui, mais la brute a dit que si on essayait de l’arrêter de battre sa femme, il se ferait exploser, tuant ses trois enfants.

Alors on ne fait rien.

On écoute sa femme hurler et on ne bouge pas.