Opinion sur la situation pandémique actuelle

Ça m’a impressionné de constater les réactions négatives de gens, en principe éduqués, face aux mesures restrictives que le gouvernement a imposées dans la crise sanitaire que nous venons de traverser. Les médecins sont bien sûr souvent sur la sellette, car ce sont eux qui au bout du compte, possèdent les connaissances nécessaires pour agir et réagir en de telles circonstances. Les Bill Gates de ce monde, malgré leurs milliards, ne peuvent pas jouer sur ce terrain par absence de connaissances nécessaires. Comme ils ne peuvent pas encore s’isoler du reste du monde en prenant le taxi pour Mars, ils doivent le vivre eux aussi.

L’omnipotence présumée de certains citoyens qui se croient au-dessus de la mêlée s’avère également déficitaire face au virus, car la peur et l’incertitude ressenties dans ce genre de situation deviennent le lot de tous. Comme tout le monde, les médecins sont ignorants, mais certainement moins ignorants que la masse. Et s’il fallait remettre le pouvoir à quelqu’un si la situation s’aggravait, c’est certainement à eux. Surtout qu’on n’a jamais soupçonné aucun d’entre eux d’être une réplique du docteur Mengele (officier allemand criminel de guerre qui exerçait comme médecin au camp d’Auschwitz sous les ordres de H...r).

Les plaignards qui accusent et le virus et les autorités de leur voler leur jeunesse (ou leur semi-jeunesse dans le cas des 30+), devraient penser à leurs lointains ancêtres victimes de la peste, qui avaient si peu de moyens pour réagir. Ils se désoleraient beaucoup moins de ce qui leur arrive. Le bien et le mal existeront toujours sur terre et en proportion égale, peu importe les progrès. Et je crois que c’est vrai. Alors au lieu de nous plaindre, ne pensez-vous pas que nous aurions intérêt à nous mettre à la méditation à la place ?

Anonyme

C’est une excellente idée. Quoi qu’on dise ou tente de faire pour se sortir du marasme actuel, ça devra obligatoirement passer par la collégialité, puisque c’est en grande partie en fonction de l’immunité collective que nous aurons des chances d’y parvenir. Et comme la méditation est certainement plus efficace que la colère pour rassembler les humains, on a tous un intérêt commun à s’y mettre. Et à défaut d’agir directement sur le virus, celle-ci aura le mérite de calmer nos angoisses et de nous faire voyager vers des espaces de paix de l’esprit. Je me le souhaite tout autant qu’à vous.