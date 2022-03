Pas de seuil proportionnel pour le poids du Québec au Parlement

Le gouvernement Trudeau a déposé jeudi un projet de loi pour garantir que le Québec et les plus petites provinces ne perdent aucun siège au Parlement, mais qui écarte l’établissement d’un seuil minimal de représentation proportionnelle.

Dans sa formulation actuelle, le projet de loi C-14 n’empêcherait pas le déclin du poids relatif du Québec à la Chambre des communes. Il aurait cependant pour effet de le ralentir dans sa trajectoire descendante.

Le plus récent redécoupage de la carte électorale proposé par Élections Canada accorderait trois nouveaux sièges à l’Alberta, un à la Colombie-Britannique et un à l’Ontario.

Le Québec serait la seule province à perdre un siège, passant de 78 à 77 sièges, selon ce scénario. Proportionnellement, cela donnerait au Québec 22,71 % de représentation proportionnelle, contre les 23,28 % actuels.

Une source libérale explique que le but du projet de loi est «d’y aller la façon la moins compliquée et la plus efficace possible» pour que le Québec maintienne ses 78 sièges.

«En procédant de cette façon-là, on vient protéger le principe de représentation par population, tout en s’assurant qu’on protège les plus petites provinces et le Québec», a-t-on expliqué.

Parallèlement, le Bloc québécois a déposé un projet de loi sur le sujet, mais qui vise à inscrire dans la loi un poids minimal de 25 % pour le Québec à la Chambre des communes.

Une telle initiative nécessiterait l’appui d’au moins sept provinces lors d’un processus d’amendement constitutionnel, selon cette source.

À ce stade-là, toutes les provinces «vont avoir leurs propres demandes», et la démarche risquerait d’ouvrir la boîte de pandore constitutionnelle, ce qu’Ottawa redoute plus que tout.

Le leader parlementaire du Bloc québécois a balayé cette affirmation du revers de la main puisqu’il estime que la constitution offre au Parlement le droit de procéder de la sorte.

«La seule façon pour le Québec de protéger son poids politique c’est d’avoir un calcul qui soit établi en pourcentage. C’est essentiel», a déclaré Alain Therrien.

Il ajoute que «c’est une façon peut-être détournée de diminuer le poids politique du Québec dans le temps», a-t-il avancé.

Ce dernier accuse le gouvernement Trudeau de ne pas donner suite à ses paroles avec des gestes.

Début mars, libéraux, néodémocrates et environ la moitié des conservateurs ont voté en faveur d’une motion du Bloc demandant au gouvernement d’exclure «tout scénario de redécoupage de la carte électorale fédérale qui aurait pour effet de faire perdre une ou des circonscriptions au Québec ou de diminuer le poids politique du Québec à la Chambre des communes».

Les débats entourant la question ont débuté aujourd’hui aux Communes.