Pas de seuil proportionnel pour le poids du Québec au Parlement, propose Ottawa

Le gouvernement Trudeau a déposé jeudi un projet de loi pour garantir que le Québec et les plus petites provinces ne perdent aucun de siège au Parlement, sans toutefois établir de seuil minimal de représentation proportionnelle.

Dans sa formulation actuelle, le projet de loi C-14 n’empêcherait donc pas le déclin du poids du Québec dans sa représentativité à la Chambre des communes, mais aurait pour effet de le ralentir dans sa pente descendante.

Le plus récent redécoupage de la carte électorale proposé par Élections Canada accorderait trois nouveaux sièges à l’Alberta, un à la Colombie-Britannique et un à l’Ontario.

Le Québec serait la seule province à perdre un siège, passant de 78 à 77 sièges, selon ce scénario. Proportionnellement, cela donnerait au Québec 22,71 % de représentation proportionnelle, contre les 23,28 % actuels.

Une source libérale explique que le but du projet de loi est «d’y aller la façon la moins compliquée et la plus efficace possible» pour que le Québec maintienne ses 78 sièges.

«En procédant de cette façon-là, on vient protéger le principe de représentation par population, tout en s’assurant qu’on protège les plus petites provinces et le Québec», a-t-on expliqué.

Parallèlement, le Bloc québécois a déposé un projet de loi sur le sujet, mais qui vise à inscrire dans la loi un poids minimal de 25 % pour le Québec à la Chambre des communes.

Une telle initiative nécessiterait l’appui d’au moins sept provinces lors d’un processus d’amendement constitutionnel, a estimé cette source.

À ce stade-là, toutes les provinces «vont avoir leurs propres demandes», et la démarche serait jugée trop risquée.