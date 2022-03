Pierre Bruneau annonce son départ à la retraite

Après 46 ans comme chef d’antenne à TVA, Pierre Bruneau prendra sa retraite le 16 juin prochain.

Le journaliste en a fait l’annonce lors du bulletin de 17 h de ce jeudi. Il a indiqué qu’il était maintenant prêt à vivre une «retraite mûrement réfléchie».

Les téléspectateurs le retrouveront cependant dans un autre rôle cet automne lors de la campagne électorale provinciale.

«Clore la fin d’un chapitre est toujours déstabilisant, même si de belles choses nous attendent. Ce fut un réel honneur pour moi d’occuper ce siège pendant de si nombreuses années et d’avoir établi un lien privilégié avec le public», a-t-il indiqué.

«Je suis sincèrement reconnaissant envers les téléspectateurs pour leur fidélité ainsi qu’envers mes collègues pour leur appui et leur excellent travail. La transition vers cette nouvelle étape de ma vie se fera en douceur puisque je serai de retour cet automne lors de la campagne électorale provinciale», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Pierre Bruneau continuera de s’impliquer au sein de la Fondation Charles-Bruneau à titre d’instigateur, d’administrateur et de porte-parole.

COURTOISIE/MATHIEU DESHAYES

Le président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau, a rendu hommage à Pierre Bruneau par voie de communiqué.

«Pierre, tu es un homme d’exception, respecté par tes pairs et aimé du public. Ce fut un honneur de te compter dans la grande famille de Québecor durant ces 46 dernières années. Merci pour ta passion et ton professionnalisme, tu as su amener le service de nouvelles de TVA vers de nouveaux sommets», a-t-il dit.

M. Péladeau a tenu à souligner le «lien très particulier» que le chef d’antenne avait réussi à nouer avec les «Québécoises et les Québécois de toutes les générations».

«Il fait partie intégrante de leur quotidien en les accompagnant chaque soir avec rigueur, pertinence et humanité», a-t-il souligné.

Une carrière exceptionnelle

C’est en 1972 que Pierre Bruneau a commencé sa carrière de journaliste à la radio CFDA de Victoriaville. Après un passage à la radio CJTR Trois-Rivières, il commence à travailler à CKAC Montréal de 1973 à 1980.

Il a fait son entrée à TVA (Télé-Métropole à l’époque) en 1976 comme chef d’antenne du bulletin de nouvelles.

À partir de 1978, il tient les rênes du TVA 12 h ainsi que des bulletins de 16 h 30, 17 h et 18 h, de LCN et TVA.

De la tuerie de Polytechnique à la crise du verglas, en passant par les attentats du 11 septembre et plus récemment de la pandémie de COVID-19, Pierre Bruneau a accompagné les téléspectateurs à travers ces événements marquants.

Ben Pelosse/Journal de Montreal

En bref

23 trophées Artis

Médaille du Jubilé de la Reine en 2002

Décoré de l’Ordre du mérite de l’Association canadienne des radiodiffuseurs en 2003

Décoré de l’Ordre national du Québec en 2008

Décoré de l’Ordre du Canada en 2012

Prix Raymond-Charette en 2021 pour avoir su se démarquer par la précision de sa langue, par la richesse de son vocabulaire ainsi que par la clarté de son expression.