Posséder un chien coûte 4410 $ par an en 2022

Les propriétaires de chiens du Canada dépensent entre 3530 $ et 4410 $ par année pour leur ami à quatre pattes, selon une étude.

Les données publiées par HelloSafe, jeudi, montrent que la nourriture reste la dépense la plus importante en 2022 pour ceux qui possèdent un chien. Les frais varient de 450 $ à 2300 $ selon la marque, la quantité et le type de nourriture.

Pour leur part, les visites vétérinaires de routine, qui sont indispensables, coûtent de 200 $ à 400 $ par an. À ce montant, il faut ajouter les soins préventifs comme la prévention des puces et des tiques, entre 100 $ et 250 $, et la prévention du ver du cœur, entre 50 $ et 200 $. Les soins dentaires et les soins de beauté de l’animal de compagnie s'élèveraient au total entre 50 $ et 200 $ par an.

Par ailleurs, les propriétaires canins dépensent entre 85 $ et 300 $ chaque année pour les friandises et les jouets. Enfin, les sacs à excréments reviennent annuellement à environ 30 $.

Pour un maximum de protection, certains préfèrent assurer leur animal, ce qui peut coûter environ 1000 $ par an. Des frais de promenade ou de garde peuvent aussi s’ajouter à la facture, moyennant 32 $ à 100 $ par séjour en pension et 15 $ à 20 $ par promenade.

Enfin, les maîtres de chien de race spéciale qui demande beaucoup d'entretien, comme les lévriers italiens ou les cockers, l'achat de pulls, bottes ou vestes engendrent des dépenses de 100 $ et 150 $. Ces accessoires peuvent s'avérer utiles dans un pays comme le Canada en raison des températures parfois extrêmes.

3000 $ pour un nouveau chiot

L’enquête révèle également que le fait de ramener un chiot à la maison pour la première fois représente à lui seul une dépense d’environ 3000 $.

Si l’adoption est moins chère, la décision de s’acheter un chien peut coûter entre 200 $ et 4000 $.

Le fait de stériliser son nouveau compagnon peut pousser les maîtres à débourser environ 600 $.

Quant aux vaccins, examens vétérinaires réguliers ou encore les soins préventifs peuvent coûter entre 250 $ et 400 $ pour la première année.

Aussi, pour que l’animal à quatre pattes se sente comme chez lui, les nouveaux propriétaires doivent prévoir quelques centaines de dollars pour l’achat du panier et d’une cage, et en moyenne 150 $ pour les fournitures dites essentielles (bols, laisse, sacs, jouets, etc.).

Soulignons que les frais pour l’arrivée de l’animal varient en fonction de la race du chien, du lieu de résidence et du mode de vie du maître ainsi que sa décision d’adopter l’animal ou de l’obtenir auprès d'un éleveur.