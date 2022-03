Pour leurs travaux de recherche

Photo courtoisie

Parkinson région Québec–Chaudière-Appalaches (QCA) a profité de son assemblée générale annuelle, le 16 mars dernier, pour remettre 20 000 $ à des étudiants en médecine effectuant des travaux de recherche en neurosciences. Lors de l’événement, le Dr Abid Oueslati a présenté un aperçu des travaux réalisés dans son laboratoire du Centre de recherche du CHU de Québec sur les maladies neurodégénératives, dont la maladie de Parkinson. De gauche à droite : le Dr Abid Oueslati, directeur du Laboratoire de neurodégénérescence moléculaire et cellulaire du Centre de recherche du CHU de Québec ; Micheline Roberge, présidente de Parkinson Région QCA ; et les quatre étudiants-chercheurs récipiendaires d’une bourse de 5000 $ chacun : Maxime Teixeira, Walid Idi, Raquel Rodriguez et Razan Sheta.

Nouveau conseiller stratégique

Photo courtoisie

François Lemieux, président de Lemieux Assurances m’annonce la nomination de Benoît Bernier (photo) au poste de conseiller stratégique pour l’entreprise. Bien connu dans le monde des affaires (il a été président de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec de 2011 à 2012), de l’assurance (Assurathèque et PMT Roy) et de la philanthropie (Fondation du CHU de Québec) dans la région de Québec, Benoît a débuté sa carrière justement dans le monde des assurances, y travaillant de 1986 à 2014. Formé en relations industrielles et par la suite en assurances, il a été copropriétaire d’Assurathèque jusqu’à 2008. Spécialisé en assurances des entreprises, il assurera le partage de connaissances et appuiera l’encadrement offert aux courtiers de Lemieux Assurances, ce cabinet de courtiers 100 % indépendant, qui compte sur une équipe expérimentée de plus de 95 spécialistes de l’assurance.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 24 mars 2012. Thomas Mulcair (photo) est élu, au quatrième tour de scrutin, chef du NPD lors d’un congrès tenu à Toronto. Il devient du même coup chef de l’opposition officielle. Cette course à la direction du Nouveau Parti démocratique avait pour but de choisir le successeur de l’ancien chef, Jack Layton, décédé le 22 août 2011.

Anniversaires

Photo courtoisie

Alain Maranda (photo), directeur, développement des partenariats chez Dentalcorp Canada... Philippe Boucher, directeur général des Voltigeurs de Drummondville (LHJMQ) 49 ans... Corneille, chanteur 45 ans... Peyton Manning, ex-quart-arrière de la NFL (Denver), 46 ans... Angèle Dubeau, violoniste, 60 ans... Pierre Poitras, de Pierre Poitras de Communication, Concept et Stratégie... Pierre Harvey, ingénieur recherche et développement et père d’Alex Harvey, 65 ans... Pat Price, défenseur avec les Nordiques de 1982 à 1987, 67 ans... Roger T. Drolet, cofondateur et rédacteur de QuebecInfoMusique.com, créée en 1999, 70 ans... Gaby Drolet, ex-chroniqueur à la circulation (www.circulationquebec.com)... David Suzuki, environnementaliste, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 mars 2021 : Bob Plager (photo de gauche), 78 ans, ancien défenseur des Blues de St. Louis... 2020 : Pierre St-Amand (photo de droite), 82 ans, ex-professeur d’éducation physique (Cégep Garneau), et ex-chroniqueur de ski et de golf à la radio (CITF à l’époque)... 2020 : Albert Uderzo, 92 ans, dessinateur et créateur avec René Goscinny du célèbre personnage de bande dessinée Astérix le Gaulois... 2018 : Corinne Lagarde, 105 ans, la veuve de l’ex-premier ministre du Québec, Jean Lesage... 2016 : Claire Kirkland-Casgrain, 91 ans, première femme députée de l'Assemblée législative du Québec... 2015 : Robert Létourneau, 97 ans, entrepreneur général, fondateur de Terrassements Robert Létourneau Inc... 2010 : Jacques Morency, 80 ans, un grand de la radio et de la télévision au Québec... 2008 : Neil Aspinall, 66 ans, l'homme qualifié de 5e Beatles... 1997 : Harold Melvin, 57 ans, chanteur avec son groupe The Blue Notes.