Saga du tramway: les maires du Québec appuient Bruno Marchand

Les maires des grandes villes du Québec donnent leur appui à Bruno Marchand, qui est engagé dans un bras de fer avec le gouvernement de la CAQ dans une autre manche de la saga du tramway.

«En appui au maire Bruno Marchand et pour l'ensemble des municipalités du Québec, l'UMQ rappelle l'importance pour le gouvernement du Québec de respecter les compétences municipales en aménagement du territoire», a tweeté jeudi matin l'organisation qui regroupe l'ensemble des grandes villes du Québec.

Le gazouillis a été relayé par le maire Marchand, qui a rappelé au passage que «l'autonomie de nos gouvernements de proximité est très importante pour le développement de nos municipalités».

L’autonomie de nos gouvernements de proximité est très importante pour le développement de nos municipalités. Merci à l’@UMQuebec pour ce rappel important pour notre bon fonctionnement. #polmun https://t.co/UuVjH6n1fM — Bruno Marchand (@brunomarchand) March 24, 2022

Affrontement

Le maire de la capitale et le gouvernement s'affrontent pour la première fois sur la place publique, à la suite d'une charge menée par les ministres régionaux Geneviève Guilbault et Éric Caire et par le ministre des Transports, François Bonnardel.

Ceux-ci exigent que la Ville de Québec retire la rue partagée qu'elle veut implanter sur René-Lévesque.

Ils font de cette exigence une condition à l'obtention d'un décret qui permettra à la municipalité d'aller en appel d'offres pour sélectionner des consortiums afin de bâtir le projet.

La CAQ plaide que les citoyens des villes périphérique pâtiront d'une hausse de circulation sur les artères parallèles.

Le maire réplique que c'est «complètement faux», qu'il n'acceptera aucune condition et qu'il ne renoncera pas à la rue partagée. Il accuse le gouvernement de s'immiscer dans les champs de compétence de la Ville.

