Stephen Campanelli: le bras droit de Clint Eastwood

Enfant, Stephen Campanelli avait des affiches de films de Clint Eastwood tapissées sur les murs de sa chambre dans la maison où il a grandi, à Notre-Dame-de-Grâce. Le Montréalais était loin de se douter à cette époque qu’il deviendrait éventuellement un des plus fidèles complices de son idole de jeunesse...

Depuis 28 ans, le caméraman Stephen Campanelli a en effet été aux côtés du légendaire cinéaste et acteur Clint Eastwood sur les plateaux de tournage de chacun de ses films. Le Montréalais a donc tourné plus d’une vingtaine de films avec l’icône du cinéma américain.

« C’est incroyable de penser que ça fait déjà 28 ans que je travaille avec Clint. Vingt-huit ans, c’est encore plus long que bien des mariages ! », lance le caméraman montréalais en riant.

Stephen Campanelli a décroché son premier contrat avec Clint Eastwood en 1994, pour le tournage du film Sur la route de Madison. C’est le directeur photo Jack Green, un fidèle collaborateur d’Eastwood, qui lui a chaudement recommandé de recruter Campanelli. Green et Campanelli venaient de tourner ensemble le film The Amazing Panda Adventure en Chine.

« Après le tournage de ce film, Jack a dit à Clint : “ce gars-là est très bon, on devrait l’engager pour ton prochain film’’. Clint a accepté de me donner ma chance. Le problème, c’est qu’à cette époque, je vivais à Vancouver et je n’avais pas de visa pour travailler aux États-Unis. Mais Clint a tout arrangé ça. C’est lui qui m’a trouvé les papiers pour que je puisse travailler sur son plateau ! »

À son premier jour sur le plateau de tournage, Stephen Campanelli ne savait pas trop comment se comporter avec le légendaire cinéaste : « Je n’arrêtais pas de dire : “monsieur Eastwood par ci, monsieur Eastwood par là.’’ Il m’a tout de suite dit d’arrêter cela et de l’appeler Clint. »

Indispensable

Stephen Campanelli est rapidement devenu un membre indispensable de l’équipe de tournage de Clint Eastwood. Depuis cette première expérience sur le plateau de Sur la route de Madison, le Montréalais a filmé les images réalisées par Eastwood, dont Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino et La Mule.

« J’ai été très chanceux parce que Clint tourne pratiquement un film par année. Ça m’a donc tenu occupé pendant plusieurs mois par année. Clint va avoir 92 ans en mai prochain, mais il est encore très en forme. Quand on a tourné Cry Macho, il y a deux ans, il est même monté à cheval pour plusieurs scènes du film. Il est incroyable. Et c’est une belle personne aussi. »

Diplômé en cinéma de l’Université Concordia, Stephen Campanelli a aussi réalisé ses propres films. Son drame Cheval indien (Indian Horse), sur la réalité des pensionnats autochtones, a récolté plusieurs prix dans des festivals en 2017. Il a récemment réalisé un nouveau long métrage, Drinkwater, « une comédie à la John Hughes » qui a remporté le prix du public au Festival de Whistler en décembre dernier.