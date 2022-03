Tramway de Québec: Éric Duhaime s’attaque à Éric Caire

Le chef du Parti conservateur accuse la CAQ de ne pas assumer son opposition au tramway et de ne pas être pressée d’améliorer la vie des automobilistes avec la construction du tunnel Québec-Lévis.

«Il y a à peine quelques mois, la CAQ était un ardent promoteur du tramway de Québec. Aujourd’hui, parce que l’élection approche, et qu’ils savent que c’est un projet qui n’a pas d’acceptabilité sociale dans la région de Québec et l’appui de la population, tout un coup la CAQ a de grosses réserves et des bémols sur le projet de tramway», a mentionné le chef du parti conservateur, Éric Duhaime, alors qu’il présentait son candidat Olivier Dumais dans la circonscription de Beauce-Nord.

M. Duhaime en a profité pour s’attaquer au ministre Éric Caire et le gouvernement Legault, soutenant qu’ils nuisaient à la vie des automobilistes.

«En matière de... vouloir polluer la vie des automobilistes... il [Éric Caire] n’a pas l’air d’être pressé de l’améliorer», a déclaré Éric Duhaime.

Mercredi, le ministre Caire a affirmé, avant de se rétracter, que le maire de Québec Bruno Marchand polluait l’existence des conducteurs avec son projet de tramway.

«Monsieur Caire, si j’étais lui, je me garderais une petite réserve», a signalé le chef du PCQ. «Il est celui qui nous avait promis, que si le troisième lien n’était pas en construction avant la prochaine élection, qu’il allait démissionner. Son propre gouvernement dans lequel il est ministre et siège au conseil des ministres a présenté un budget où le mot tunnel ou troisième lien n’apparait pas. Je pense qu’il n’a pas de leçon à donner.»

«Nos idées»

Selon Éric Duhaime, la hausse de son parti dans les sondages force d’ailleurs le gouvernement Legault à modifier son plan électoral et se coller aux idées du PCQ, principalement dans la grande région de Québec.

«C’est intéressant de voir la montée du parti conservateur dans la région. C’est important de voir aussi que la CAQ réagit très fortement et ils sont rendus à adopter en partie nos idées, sur le privé en santé c’est un exemple», a avancé M. Duhaime.

«Mais, je ne mords pas à l’hameçon caquiste pour une raison fort simple, moi je suis un ancien adéquiste. Lors de la fusion avec la CAQ, M. Legault nous avait promis du privé en santé (...) Malheureusement, M. Legault nous a trahis.»

Fausse nouvelle

Éric Duhaime a également réagi à la plainte de Québec solidaire au Directeur général des élections du Québec (DGEQ), déclarant qu’il s’agissait d’une fausse nouvelle. «Il n’y a pas d’histoire. C’est une fausse histoire. La vraie histoire c’est que Québec solidaire panique», a dit Éric Duhaime.

QS soutient que l’entreprise d’hydrocarbures Ressources Utica a transféré un sondage de la firme Mainstreet Research au Parti conservateur d’Éric Duhaime plusieurs jours avant de le rendre public.

QS estime qu’il s’agirait d’un financement illégal provenant d’une compagnie. Un acte interdit selon deux articles de la Loi sur les élections au Québec qui stipulent que seul un électeur peut verser une contribution et que celles en argent ou en services doivent être faites part à une entité autorisée.

Le chef du parti conservateur indique qu’aux moins deux autres partis ont reçu ce sondage le weekend avant sa diffusion dans l’espace public. Information confirmée par le Mario Lévesque, le président de Ressources Utica. Le sondage a été transmis aux formations dont une partie des sympathisants se montrait contre le projet de loi 21 qui doit mettre un terme à l’exploitation et l’exploration des hydrocarbures.

