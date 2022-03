Ukraine: au moins 4 morts et 6 blessés dans un bombardement près de Lougansk (autorités régionales)

Au moins quatre personnes sont mortes, dont deux enfants, et six autres ont été blessées dans des frappes russes sur la localité de Roubijné, près de Lougansk, dans l'Est de l'Ukraine, a indiqué jeudi le gouverneur de la région, Serguiï Gaïdaï.

Le gouverneur a ajouté que le bilan risquait de «s'avérer bien supérieur». «L'aviation russe a commencé à larguer des bombes au phosphore sur Roubijné», a-t-il accusé.

D'autres responsables de cette région ont accusé les Russes d'utiliser de telles bombes ces derniers jours, accusations invérifiables dans l'immédiat.

«Les Russes agonisent, ils n'arrivent pas à avancer, voilà pourquoi ils ont commencé à utiliser des armes lourdes», a déploré M. Gaïdaï.

Des frappes russes ont aussi touché Lyssytchansk et Novodroujesk, deux villes situées à 80 km au nord-ouest de Lougansk, a-t-il par ailleurs indiqué, sans donner plus de détails.