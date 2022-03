Ukraine: Boris Johnson appelle à cibler les réserves d'or russes

Le premier ministre britannique Boris Johnson a appelé jeudi à accroître encore «la pression» sur le gouvernement du président russe Vladimir Poutine en raison de l'invasion de l'Ukraine, en empêchant notamment la Russie d'utiliser ses importantes réserves d'or.

«Nous devons faire plus et nous devons faire plus sur le plan économique», a déclaré le dirigeant à la radio LBC avant sa participation à un sommet extraordinaire de l'Alliance atlantique à Bruxelles, un mois après le début de la guerre.

«Pouvons-nous faire plus pour l'empêcher d'utiliser ses réserves d'or, en plus de ses réserves de devises?» a-t-il poursuivi à propos du président russe Vladimir Poutine.

Une partie des réserves de devises étrangères de la Banque centrale russe à l'étranger ont été gelées par les Occidentaux, limitant sa capacité d'action, mais celle-ci a accumulé d'importantes réserves d'or lui permettant de faire face aux sanctions économiques.

Après une vague de sanctions occidentales visant des intérêts russes, «mon message aujourd'hui à l'Otan est qu'il y a moyen pour le monde de continuer à intensifier la pression sur Poutine», a affirmé M. Johnson.

«Plus nous faisons pression maintenant, surtout sur des choses comme l'or, plus je pense que nous pourrons abréger la guerre, abréger le massacre en Ukraine.»

Le sommet extraordinaire de l'OTAN sera suivi jeudi par un sommet du G7 au siège de l'Alliance. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE se réuniront ensuite pour un sommet de deux jours.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit intervenir en visioconférence durant les trois sommets, centrés sur la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine.

«La machine de guerre russe est déjà coupable de crimes de guerre», a affirmé M. Johnson, estimant que la Russie devrait comparaître devant la Cour internationale de justice, et le président Poutine devant la Cour pénale internationale.