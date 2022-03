Vers une guerre d’usure?

Pendant que les alliés de L’OTAN envisagent le pire et qu’ils discutent d’une réaction à d’éventuelles attaques biologiques, chimiques ou nucléaires de la part de la Russie, la stratégie des troupes sur le terrain est réorientée.

Encore une fois, la journée d’hier n’a pas été marquée par des avancées majeures de l’armée russe. Les forces terrestres sont stationnaires et la Russie semble avoir abandonné l’objectif de forcer la capitalisation des grandes villes.

Indicateur supplémentaire des difficultés des troupes au sol, le commandement russe oriente maintenant son action vers des frappes aériennes soutenues et des opérations de reconnaissance réalisées par des drones.

Menées de plus en plus à partir de l’espace aérien russe, les frappes peuvent entraîner la destruction et miner le moral des Ukrainiens, mais elles ne peuvent conduire à la capture des villes à court terme.

Mettant à profit des problèmes de coordination et de ravitaillement de l’ennemi, les soldats ukrainiens ont repoussé des attaques dans le nord-ouest de Kyïv, reprenant au passage le contrôle de Makariv.

Biden en europe

Alors que le président américain s’envolait pour Bruxelles hier, le gouvernement américain a déclaré être parvenu à la conclusion que les troupes russes ont commis des crimes de guerre en sol ukrainien.

Aujourd’hui, les pays membres participent à un sommet extraordinaire de l’OTAN.

Si on s’attend à ce que Joe Biden propose de nouvelles sanctions et qu’il s’assure de préserver la coalition, personne n’évoque une posture plus agressive pour le moment.