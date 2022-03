LABBÉ, René



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 25 février 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur René Labbé, fils de feu madame Georgiana Allaire et de feu monsieur Antonio Labbé. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-François de l'Île d'Orléans à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur : Jean-Claude (Louise Dinel), Gemma (Jean-Guy Viger), Clément (Lise-Anne Labbé), Germain (Diane Legendre), André (Maybel Allison), Gilles (France Plamondon), Raynald (Valérie Roy) et Alain (Manon Galant), ainsi que de très nombreux cousins, cousines, neveux et nièces et ses amis de l'unité 300, Raynald et Richard. Un remerciement très spécial à tous les employés de l'unité 300 de la résidence Sacré-Cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Épilepsie Section de Québec, Téléphone : 418 524-8752, Site web : www.epilepsiequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.