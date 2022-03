DESROSIERS, Réginald



À son domicile, le 8 mars 2022, à l'âge de 73 ans et 8 mois, est décédé monsieur Réginald Desrosiers, époux de dame Lucie Mercier, fils de feu monsieur Alcide Desrosiers et de feu madame Thérèse Talbot. Il demeurait à Château-Richer, autrefois de Matane.en présence d'un prêtre, par la suite les cendres seront déposées au columbarium de la Coopérative. Il laisse dans le deuil outre son épouse Lucie ; son beau-fils : Tommy Verreault (Marie-Claude Dufour) ; son beau-petit-fils Chistopher; il était le frère de feu Lise (feu Jean-Claude Métivier), Danielle (Bernard Pearson), Alain et Mario (Josée Chevalier). De la famille Mercier ; sa belle-mère Monique Lavoie (feu Roger Mercier) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : Lise (Alain Turcotte), feu Claudette (André-Marie-Gagnon), Jean-Yves (Gina Laplante), Alain (Carole Thibeault), Harold (Christine Laplante) et Chantal (Yvon Racine). Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, ainsi que plusieurs neveux, cousins, cousines et de nombreux ami (e)s.