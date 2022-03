À propos d’un Centre d’apprentissage parallèle

Comme la neuvième édition de l’événement « Moi j’aime » organisé par LE CAP va se tenir entre 4 et le 18 mai prochain, en plein pendant la semaine consacrée à la santé mentale, l’équipe organisatrice désire vous entretenir de sa mission et de ses objectifs.

Le CAP (Le Centre d’apprentissage Parallèle de Montréal), est un organisme qui utilise l’art pour faciliter l’intégration et le retour à la vie professionnelle des personnes vivant avec des difficultés émotionnelles et psychologiques. Louise Forestier est notre porte-parole.

Le moyen qu’a choisi Le Cap pour aider ces personnes et faciliter leur processus de croissance, c’est de leur offrir la possibilité de se réaliser, au moyen d’activités créatives, thérapeutiques, éducatives et productives.

Depuis sa fondation, LE CAP mise sur la création pour soigner les émotions douloureuses. C’est à partir d’activités qui font appel à l’imaginaire que nait le sentiment de confiance, lequel provoque ensuite la créativité qui permet de vivre plus de fluidité mentale et de réduire l’anxiété.

Le CAP accueille plus de 150 participants en moyenne par année qui prennent part aux divers ateliers d’arts, d’art-thérapie et d’employabilité dans divers domaines, incluantaussi bien le son que les rythmes, la danse, la sculpture, le dessin, les textiles, le tissage, la dramathérapie, ainsi que divers autres programmes adaptés aux jeunes.

Plus de 80% de nos participants retrouvent un équilibre de vie au quotidien et une meilleure inclusion sociale. Plusieurs autres effectuent même un retour au travail, aux études, ou encore trouvent une place au sein d’un stage.

Parmi les bienfaits tangibles que les ateliers et programmes du CAP ont sur la santé des participants, on note surtout : une nette diminution de la médication et des hospitalisations, une plus grande prévention du suicide, une meilleure inclusion sociale, un équilibre de vie plus sain, un quotidien plus stable et une meilleure estime de soi. Notre équipe compte plus d’une quarantaine de bénévoles qui offrent leurs services à titre gracieux dans divers domaines qui vont du théâtre au cinéma, de la musique au journalisme et à la littérature, en passant par les arts visuels.

Une boutique virtuelle met en valeur les créations artistiques réalisées par les participants dans le cadre des Ateliers du CAP. Des dizaines de sculptures, tableaux, T-shirt imprimés, foulards, céramiques, sacs, tapis, pans décoratifs et broderies seront offerts à la vente. Notez qu’il y aura des œuvres originales disponibles à petits prix, et que tous les fonds seront entièrement réinvestis dans les activités du CAP.

Pour cette neuvième édition, une centaine de personnalités québécoises de divers horizons ont accepté de faire leur autoportrait. Parmi celles-ci: Cynthia Wu-Maheux, Anick Lemay, Martin Dubreuil, Michel Tremblay. Germain Houde. Créés pour changer le regard du public sur la maladie mentale, ces autoportraits sont ensuite mis en vente à l’encan.

Virginie Dubois, Communications Le CAP

La forte demande d’aide en santé mentale conséquente aux années de pandémie que nous venons de traverser et le faible taux de professionnels pouvant y répondre, donne la mesure de l’importance du travail effectué par LE CAP. Je réaliserai moi-même mon autoportrait. Mettez l’évènement « Moi j’aime » à votre agenda de mai prochain.