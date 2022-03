Bonheur de vivre une ménopause facile

Les histoires de « ménopause difficile » parues dans votre rubrique m’ont donné envie devous parler de la mienne qui s’avère le plus beau moment de ma vie. Après avoir été en hémorragie chaque mois depuis mon adolescence, j’ai subi une hystérectomie, et mes problèmes se sont réglés. Cerise sur le gâteau, j’ai des frissons au lieu d’avoir des chaleurs. Je me suis remise à la pratique de sports que j’avais délaissés à cause de mes menstruations difficiles, et ma bonne humeur est revenue.

Fleur bleue

Il faut, comme vous, savoir profiter des bons moments quand ils passent dans notre vie. Mais il faut surtout avoir la patience de les attendre sans désespérer.