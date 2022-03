Célébrer le printemps par la gastronomie

Les prochaines semaines s’annoncent festives et riches en délicieuses découvertes, grâce à plusieurs festivals gastronomiques annonçant le retour du printemps. Qu’on soit passionné de fruits de mer, de pâtes fraîches ou de produits du terroir, voilà l’occasion de célébrer le retour des beaux jours, tout en bénéficiant de rabais intéressants. Le printemps sera gourmand !

Happening Gourmand

Photo courtoisie

Le Happening Gourmand, dont la 14e édition a débuté le 10 mars dernier, se poursuit jusqu’au 3 avril dans plusieurs restaurants du Vieux-Port de Montréal.

Une belle façon de redécouvrir ce quartier historique et son ambiance unique, tout en profitant de menus brunch à 19 $ et de tables d’hôtes trois services pour le dîner et le souper, à prix réduit entre 29 $ et 35 $.

Fruits de mer, pâtes et pizza, sushis ou cuisine française, il y en a pour tous les goûts dans les restaurants participants.

► happeninggourmand.com

Québec Exquis

Photo courtoisie

Du côté de Québec, on attend impatiemment le retour des beaux jours pour « Célébrer la gastronomie d’ici » avec la onzième édition du festival Québec Exquis.

Du 22 avril au 1er mai, les chefs de 33 restaurants seront jumelés avec des producteurs et transformateurs alimentaires locaux, pour des menus spéciaux à prix d’amis mettant leurs produits en vedette.

Les vins de la région de Bordeaux seront à l’honneur cette année pour de délicieux accords mets et vins. Diverses activités, apéros découverte, cinéma, spectacles et dégustations sont au programme.

► quebecexquis.com

Pasta Fest

Photo courtoisie

Du 11 au 24 mai, ce sera au tour du Pasta Fest d’attirer les gourmands dans plus de 30 restaurants de Montréal. Tous plus originaux les uns que les autres, d’alléchants plats de pâtes fraîches fabriquées à la main seront spécialement créés pour l’occasion.

Le public est invité à voter pour son restaurant préféré et un voyage à Rome sera tiré parmi les participants. Mister Mario, influenceur italien venu spécialement pour l’occasion, sera également de la partie pour l’élection du meilleur plat de carbonara.

► pastafestmtl.com

Bonus !

Soyez à l’affût ! C’est aussi le retour de la Semaine du cidre du 5 au 15 mai, ainsi que du Mondial de la Bière, du 19 au 22 mai, à Montréal.