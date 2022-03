CH: une soirée pour les peuples autochtones

Pour la toute première fois de son histoire, le Canadien de Montréal utilisera l’un de ses duels à domicile afin d’y tenir la Soirée de célébration des peuples autochtones, samedi, lors du passage des Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.

Ainsi, plusieurs chefs de Nations, des aînés et des membres de différentes communautés autochtones du Québec ont été invités dans l’enceinte du Tricolore pour assister au match et aux festivités.

«Au début de la saison, nous nous sommes engagés à participer au processus de réconciliation et à soutenir cette démarche par des initiatives visant à reconnaître, honorer et soutenir les peuples autochtones, de dire le propriétaire du Canadien Geoff Molson, par voie de communiqué. Par nos actions, nous souhaitons inspirer un changement positif au sein de notre sport, tant sur la glace qu'à l'extérieur de celle-ci, ainsi que dans la communauté, en matière de diversité et d'équité, afin d'offrir à tous les joueurs et partisans un environnement inclusif et accueillant, exempt de toute forme de racisme ou de discrimination.»

Parmi les nombreuses actions prises par l’organisation de la Belle Province en vue de ce match, les joueurs porteront un chandail orange lors de la période d’échauffement, créé par l’artiste mohawk Thomas Deer. Le devant de l’uniforme sera orné d'un wampum à deux rangs, symbole de coexistence et de respect mutuel entre les peuples autochtones et européens. Les chandails seront d’ailleurs mis à l’encan et les fonds amassés seront remis à deux organismes différents œuvrant auprès des jeunes autochtones de la province.

De plus, l’hymne national canadien sera interprété par Pakesso Mukash, un membre de la Nation crie d’Eeyou Istchee. Pour l’occasion, l’auteur-compositeur-interprète chantera l’hymne en trois langues différentes, soit le français, l’anglais et le cri. Plusieurs chansons d’artistes autochtones seront aussi jouées tout au long de la rencontre.

«La partie n'est toujours pas gagnée en matière de lutte au racisme et à la discrimination envers les Autochtones, a ajouté Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Je tiens donc à remercier chaleureusement l'organisation des Canadiens de Montréal pour ce match en hommage aux Premiers Peuples, qui saura certainement inspirer d'autres organisations à poser des gestes qui font une différence. Des initiatives comme celle-ci permettent non seulement de mettre en valeur la richesse de nos cultures, mais également de renforcer les liens qui unissent nos communautés et nos nations.»