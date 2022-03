Corée du Nord: les États-Unis veulent des sanctions plus dures du Conseil de sécurité de l'ONU

Les États-Unis ont réclamé vendredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU des sanctions internationales plus dures contre la Corée du Nord, accusée de « provocations de plus en plus dangereuses », au lendemain du tir d'un puissant missile balistique intercontinental.

« Les États-Unis appellent tous les États membres à pleinement mettre en oeuvre les actuelles résolutions du Conseil de sécurité », a martelé l'ambassadrice américaine à l'ONU Linda Thomas-Greenfield lors d'une réunion du Conseil consacrée à la Corée du Nord.

Cette réunion avait été convoquée à la demande des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Albanie, de l'Irlande et de la Norvège.

En présence de ses homologues chinois et russe, l'ambassadrice américaine a annoncé qu'en raison des provocations de plus en plus dangereuses de la RPDC (République populaire démocratique de Corée, ndlr), les États-Unis (allaient) présenter au Conseil de sécurité une résolution (...) afin d'actualiser et de renforcer le régime de sanctions de la résolution 2397 du Conseil ».

Ce texte avait été adopté à l'unanimité des membres du Conseil le 22 décembre 2017, un mois après le tir par Pyongyang d'un missile balistique intercontinental (ICBM), le Hwasong-15, susceptible de transporter « une ogive lourde extra-large » capable de frapper tout le territoire continental américain.

Fin 2017, a rappelé Mme Thomas-Greenfield, « le Conseil (de sécurité) avait décidé que nous agirions en cas de lancement par la RPDC d'un ICBM ».

« C'est précisément ce qu'il s'est passé, il est donc temps d'agir », a-t-elle insisté.

Après le dernier tir d'ICBM en novembre 2017, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait officialisé en avril 2018 son moratoire sur les essais nucléaires et les tirs de missiles balistiques à longue portée en affirmant que ses objectifs étaient atteints. À l'époque, il avait proclamé que son pays était devenu un État nucléaire à part entière.

Mais jeudi, Kim Jong Un a personnellement ordonné et supervisé le tir du plus puissant ICBM du pays, s'assurant que Pyongyang est prêt pour une « confrontation de longue haleine » avec les États-Unis, a rapporté vendredi l'agence de presse d'État.

Ce tir a été condamné par le G7 vendredi, qui a dénoncé une « violation flagrante » des obligations de la Corée du Nord vis-à-vis des Nations unies.