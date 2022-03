Course à la mairie de Québec: Marchand a dépensé 2 fois moins que Savard

Bruno Marchand a remporté la course à la mairie de Québec en dépensant la moitié moins que sa principale rivale, Marie-Josée Savard.

Le Journal a obtenu les rapports financiers des partis politiques qui se sont affrontés l’automne dernier.

La comparaison des montants engagés dans la campagne de chaque parti permet de constater qu’Équipe Marie-Josée Savard est le parti qui disposait, à la ligne de départ, de la cagnotte la plus généreuse, et qu’il a aussi été le plus dépensier.

Le fonds électoral de la formation politique, autrefois baptisée Équipe Labeaume, était garni de 225 000 $. Au fil des semaines, ÉMJS a dépensé 218 000 $ de son budget initial.

Candidate à la mairie

La plus grande part est allée à la campagne de sa candidate à la mairie, Marie-Josée Savard, soit environ 136 000 $. Il s’agit principalement de dépenses publicitaires et de biens et services. Dans cette dernière catégorie, les principales dépenses sont le recours à une firme de sondage, mais surtout aux services de la compagnie PDR Management, qui aide les entreprises à « montrer à leurs clients potentiels qu’elles adoptent des standards plus élevés que la compétition ». Plus de 20 000 $ ont été payés à cette firme.

QFF

En contrepartie, la formation de Bruno Marchand, Québec Forte et Fière (QFF), a dépensé 130 000 $ en tout, dont 64 000 $ pour le candidat à la mairie. C’est la moitié moins qu’ÉMJS. De son côté, QFF n’a pas réalisé de sondage ni fait affaire à une firme spécialisée. Ses dépenses en services se concentrent sur des mandats accordés à des individus, dont le principal, à Marc Roland, se chiffre à 600 $.

De son côté, le parti de Jean-François Gosselin, Québec 21, a également dépensé davantage que QFF, soit 175 000 $. Une erreur figure cependant dans le document officiel remis à la Ville puisque pour le seul poste de dépense du candidat à la mairie, le parti a affirmé avoir dépensé 177 500 $. Québec 21 n’a pas été en mesure d’expliquer cette incongruité.

Transition Québec, parti de Jackie Smith, a investi 100 000 $ sur un total de 103 000 $ et Démocratie Québec, qui n’a pas réussi à faire élire un seul candidat, a fermé la marche avec des dépenses beaucoup moindres de 62 400 $ sur un budget de 62 900 $.

Dépenses électorales des candidats

ÉQUIPE MARIE-JOSÉE SAVARD

Fonds électoral : 225 000 $

Dépenses : 218 632 $

Mairie : 135 825 $

QUÉBEC FORTE ET FIÈRE

Fonds électoral : 144 666 $

Dépenses : 130 405 $

Mairie : 63 744 $

QUÉBEC 21

Fonds électoral : 88 324 $

Dépenses : 174 912 $

Mairie : 174 602 $

TRANSITION QUÉBEC

Fonds électoral : 103 000 $

Dépenses : 99 647 $

Mairie : 66 660 $

DÉMOCRATIE QUÉBEC

Fonds électoral : 62 886 $

Dépenses : 62 409 $

Mairie : 31 204 $

Source : Rapports de dépenses électorales d’un parti politique autorisé, remis à la Ville de Québec