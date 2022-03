Cultivez des légumes dès le mois d'avril!

Vous croyez qu’il est nécessaire d’attendre la fin du printemps ou le début de l’été pour planter un potager à l’extérieur ? N’attendez surtout pas que l’été arrive en juin pour semer et planter des légumes dans votre potager ou sur votre terrasse. Plusieurs légumes résistent particulièrement bien au froid et l’agriculture urbaine peut se pratiquer dès l’arrivée du printemps !

Photos Adobe Stock

La bette à carde, la betterave, la ciboulette, l’estragon, le kale, le chou, le brocoli, l’épinard, la laitue, la mâche, la menthe, l’oignon, le pak-choï, le persil, le poireau, les pois mangetout et les radis supportent bien les températures fraîches, voire sous le point de congélation dans certains cas. Ces plantes potagères peuvent donc être semées ou plantées à l’extérieur à la fin de mars ou en avril, et en pleine terre ou en contenant dès que la température extérieure dépasse les 5 °C. Elles peuvent aussi être cultivées à l’automne, de septembre à novembre, parfois jusqu’en décembre. Toutefois, si l’on annonce un gel important, sous la barre des – 7 °C par exemple, il est préférable de les couvrir temporairement avec un agrotextile jusqu’à l’arrivée d’une température plus douce.

Construire soi-même une ferme de cuisine

Photo Adobe Stock

Il n’est pas absolument nécessaire d’investir dans un système de culture sophistiqué pour produire des légumes à l’intérieur d’une maison. Il est tout à fait possible de cultiver diverses plantes comestibles dans des pots ou des caissettes – récupérés – remplis de terreau, installés sur un comptoir de cuisine ou dans une vieille étagère en métal récupérée.

Cependant, l’utilisation d’un système d’éclairage artificiel est souvent nécessaire pour réussir la culture de plantes comestibles à l’intérieur. La lumière du soleil qui pénètre par les fenêtres n’est habituellement pas suffisante pour assurer une bonne croissance de ces végétaux, particulièrement de décembre à la mi-février. Il est fortement recommandé de cultiver les fines herbes et les légumes sous des lampes fonctionnant avec des diodes électroluminescentes (DEL) offrant un spectre lumineux semblable à celui du soleil.

Les diodes électroluminescentes utilisées dans ces lampes se présentent souvent sous la forme de lanières sur lesquelles elles sont regroupées. Les DEL ont de nombreux avantages puisqu’elles exigent peu d’énergie (24V) et leur durée de vie est nettement plus longue – jusqu’à cinq fois plus – que celle des tubes fluorescents.

Photo Adobe Stock

De plus, bien qu’elles dégagent peu de chaleur, les lampes munies de diodes électroluminescentes peuvent être disposées à une plus grande distance des plants, soit entre 60 et 100 cm. N’hésitez pas à remonter une lampe de quelques centimètres si elle touche le feuillage des plantes ou si ces dernières présentent une décoloration.

Un autre facteur qui affecte la croissance des plantes comestibles à l’intérieur est assurément la température. L’air chaud et sec de nos maisons en hiver convient assez peu à la majorité des plantes comestibles, particulièrement aux fines herbes. Assurez-vous donc de cultiver vos fines herbes et légumes-feuilles dans une pièce fraîche – une température de 18 °C est idéale – et dont le taux d’humidité se situe au-dessus de 40 %, idéalement situé entre 50 % et 60 %.

Photo Adobe Stock

Au cours de l’automne et de l’hiver, si vous cultivez vos plantes comestibles dans du terreau, en plus de les arroser une fois par semaine, enlevez régulièrement toutes les feuilles mortes ou malades. De plus, si l’air de votre résidence est plutôt sec, vaporisez régulièrement de l’eau tiède sur le feuillage des végétaux que vous cultivez et autour de celui-ci.

Par contre, les plantes comestibles d’origine tropicale, comme les aubergines, les poivrons et les tomates, nécessitent une température plus élevée que la majorité des autres plantes potagères et des fines herbes. Assurez-vous donc de les cultiver sous éclairage artificiel vif à une température oscillant entre 20 °C et 24 °C. Cultivez ces végétaux dans un terreau constitué de compost, de tourbe de sphaigne et de perlite, auquel vous ajouterez quelques poignées (environ 100 ml par plant) d’un engrais granulaire naturel à dégagement lent, riche en azote et en potassium, de formulation 5-3-8 ou s’en approchant.

Quelles plantes comestibles cultiver à l’intérieur ?

Photo Adobe Stock

La majorité des plantes comestibles peuvent être cultivées à l’intérieur, mais celles qui sont les mieux adaptées sont sans contredit les fines herbes et les légumes à croissance rapide dont on consomme les feuilles, comme la bette à carde, l’épinard, le kale, la laitue et le persil.

On peut aussi cultiver d’autres végétaux comestibles dont le développement exige un peu plus de temps, comme le brocoli, le maïs, les pois et le tournesol, mais dans ce cas-ci on récolte ces plantes avant leur maturité sous forme de jeunes pousses ou de mini-verdures.

Les tomates peuvent aussi fournir une bonne production lorsqu’on les cultive en contenants, à l’intérieur. Il est toutefois préférable d’opter pour des cultivars arbustifs compacts, tels que Sweet ‘n Neat et Tiny Tim. Avec un terreau riche en compost et avec un apport régulier d’engrais, les jardiniers plus expérimentés peuvent également faire croître à l’intérieur des aubergines et des poivrons qui produisent des petits fruits, comme ceux faisant partie des cultivars Mini Bell ou Lunch Box.

La pollinisation des légumes-fruits doit par contre être effectuée à la main, avec un pinceau, sans quoi la production de fruits sera particulièrement faible, voire inexistante.

Extraits du livre Potager à l'année d'Albert Mondor, maintenant en librairie.