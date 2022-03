Décès du batteur du groupe Foo Fighters

Le batteur du groupe rock Foo Fighters est décédé, a confirmé le groupe en soirée vendredi.

• À lire aussi: Au diable la musique

• À lire aussi: Osheaga: 10 noms à retenir

«La famille des Foo Fighters est dévastée par la mort tragique et soudaine de notre cher Taylor Hawkins», peut-on lire dans une publication du groupe sur Twitter.

«Son esprit musical et son rire contagieux seront avec nous pour toujours. Nos pensées vont vers sa femme, ses enfants et sa famille, et nous demandons à ce que leur vie privée soit traitée avec le plus grand des respects pendant ces temps difficiles», poursuit-on.

Le groupe se trouvait en Amérique du Sud pour une série de spectacle. Il devait d'ailleurs se produire sur scène à Bogota en Colombie vendredi.

Taylor Hawkins était âgé de 50 ans. Il laisse dans le deuil sa femme et ses trois enfants.

Il a rejoint les Foo Fighters en 1997, après deux ans de tournée avec la chanteuse canadienne Alanis Morissette.

À VOIR AUSSI