Délai supplémentaire pour le projet ferroviaire à Lac-Mégantic

Le projet de voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic ne sera pas construit pour 2023, comme l'espérait le gouvernement fédéral.

Le ministre des Transports du Canada, Omar Alghabra, en a fait l'annonce, vendredi, dans un communiqué. Il a aussi ajouté que les propriétaires de terrains auront droit à un délai supplémentaire de trois mois afin d'évaluer les offres faites par Services publics et Approvisionnement Canada.

Ce délai «permettra aux propriétaires touchés d'avoir plus de temps pour bien analyser leur offre d'achat, d'avoir recours à des services d'experts, et d'obtenir des rapports en lien avec l'évaluation et la vente de leur propriété, si nécessaire», a indiqué le ministre.

Cette prolongation satisfait Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, qui est l'une des trois municipalités, avec Nantes et Frontenac, à l'avoir demandée.

«Pour ce qui est de l'échéancier, on n'y croyait déjà pas», a avoué Mme Morin. Je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Nous, ce qu'on veut, c'est que le projet se fasse vite, mais bien. Je pense que ça, c'est vraiment important, alors on ne voulait pas que nos citoyens soient pris en otage dans le processus.»

Des offres d'achat jugées «ridicules»

Yolande Boulanger fait partie de la quarantaine de propriétaires qui ont reçu une offre d'achat. Elle juge «ridicule» l'offre d'Ottawa pour qu'elle lui cède sa terre agricole ancestrale de 36 acres, sur laquelle passera la future voie de contournement ferroviaire.

«J'ai ri, parce que je me suis dit: pour moi, ils n’ont pas mis le point à la bonne place. [Les offres] sont supposées être la valeur marchande, mais la valeur marchande d'une terre quand elle est à vendre et quand elle n'est pas à vendre, ce n'est pas la même», a déclaré Mme Boulanger.

Elle a aussi affirmé que plusieurs propriétaires sont dans la même situation qu'elle et que ce projet de voie de contournement divise plus que jamais.

Un récent sondage, mené entre le 1er et le 13 mars 2022 auprès de 372 résidents de Frontenac, dévoile que 90% d'entre eux sont contre le fait que la voie de contournement passe dans leur municipalité.

Le projet perd un appui de taille

La Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire, qui a toujours appuyé le projet, a changé son fusil d'épaule.

La gare de triage qui sera installée dans le parc industriel, tout juste derrière l'usine Tafisa, est en cause.

«On se dissocie de ce projet-là parce qu'il n'est plus sécuritaire», a avoué le porte-parole de la coalition Robert Bellefleur.

«Imaginez-vous, ça va être des convois de plus de 200 wagons et citernes qui vont descendre les pentes en arrivant des États-Unis et ils vont passer dans le parc industriel à 40 milles à l'heure, très près d'une entreprise où il y a des copeaux, du bran de scie hautement inflammable. Nous, on ne veut pas que ça redevienne une conflagration comme le centre-ville de Lac-Mégantic en 2013», a expliqué M. Bellefleur.