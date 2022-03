Des photos explicites lui valent la prison

Un Montréalais qui leurrait des jeunes adolescentes sur internet et qui avait même récidivé pendant le processus judiciaire s’en est tiré avec 40 mois de prison et une longue probation, en raison de ses problèmes cognitifs.

Yvon Germain, coupable

« La prochaine fois, s’il y en a une, la peine sera plus élevée », a prévenu la juge Suzanne Costom, avant de condamner Yvon Germain, aujourd'hui au palais de justice de Montréal.

C’est que, sans avoir de déficience intellectuelle, Germain, 34 ans, souffre de problèmes cognitifs. Et comme il n’a aucune expérience en amour, il s’était tourné vers des adolescentes qu’il trouvait « moins menaçantes » que les adultes.

Sauf qu’en abordant sur internet des ados aussi jeunes que 11 ans, Germain commettait des actes criminels, d’autant plus qu’il leur envoyait souvent des photos explicites de lui-même, et réclamait aussi des photos.

Il a ainsi fait deux victimes en 2018, pour ensuite tomber sur une fille de 13 ans qui était en fait une policière.

« M. Germain lui raconte en termes très vulgaires les actes sexuels qu’il aimerait commettre avec elle », a noté la juge en expliquant qu’il a été arrêté dans un restaurant où les deux s’étaient donné rendez-vous.

Récidive

Sauf que Germain a récidivé en abordant en ligne six ados... jusqu’à ce qu’il tombe encore sur une autre policière se faisant passer pour une jeune.

« Ses difficultés cognitives peuvent avoir un effet défavorable sur sa capacité à éviter la récidive », avait d’ailleurs noté une neuropsychologue qui s’était penchée sur son cas.

Et c’est justement à cause de ses limitations que la juge lui a imposé une peine de 40 mois. Car avec la détention préventive, il lui reste deux ans à purger, soit la limite pour lui imposer en plus une probation de trois ans, pendant laquelle il devra suivre des thérapies.

Il sera en plus inscrit au registre des délinquants sexuels jusqu’à sa mort.