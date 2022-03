En soutien à l’Ukraine

Les Œuvres Jean Lafrance ont procédé récemment à une collecte de fonds dans le but de venir en aide à l’orphelinat en Ukraine où un jeune des Œuvres Jean Lafrance y a vécu pendant 13 ans. Grâce à la généreuse contribution du Grand Marché de Québec, GFS, et Maxi, c’est dans la cuisine de Mycélium que 650 pains aux bananes ont été confectionnés et par la suite vendus dans la même journée rapportant plus de 20 000 $ (comptant plusieurs dons). « Victimes » de leur succès, les Œuvres Jean Lafrance sont retournées aux fourneaux mercredi et hier pour une nouvelle production qui est maintenant disponible aux Œuvres Jean Lafrance (418-681-3883) ou au Grand Marché de Québec à la boutique Panier et Pignons. Soyons généreux pour soutenir les Ukrainiens.

Bonne retraite « maman »

Photos courtoisie

Bien que je sois de deux ans son aîné et que nous n’ayons aucun lien de parenté, je l’appelais affectueusement « maman » et elle « mon p’tit gars » lorsqu’on travaillait ensemble à la fin des années 1980 et début 90, et à quelques autres occasions par la suite. J’aimerais souhaiter bonne retraite à la maquilleuse de TVA Québec Paule Dumas (photo) qui accroche aujourd’hui ses pinceaux après une brillante carrière de 42 ans. Entrée à la station de télé de la rue Myrand à Sainte-Foy (à l’époque) en 1980, Paule en a vu des animateurs, des journalistes et des « vedettes » s’asseoir sur sa chaise de maquillage au fil des ans. N’eût été sa discrétion à toute épreuve, elle aurait pu écrire un livre rempli de savoureuses anecdotes survenues au cours de sa carrière. Même si la retraite officielle est prévue pour la mi-juin, Paule profitera de congés et de vacances accumulés à compter d’aujourd’hui. Bonne retraite « maman ».

En souvenir

Le 25 mars 2011. Le gouvernement conservateur de Stephen Harper tombe, les trois partis d’opposition votant en faveur d’une motion de censure formulée par les libéraux. La motion adoptée par la Chambre des communes déclarait le gouvernement coupable d’outrage au Parlement pour avoir refusé de lui fournir le détail des coûts de certaines de ses politiques, dont ses nombreux projets de loi en matière de justice criminelle. Le premier ministre Stephen Harper (photo) doit donc se rendre à la résidence du gouverneur général pour déclencher des élections générales.

Anniversaires

Photo d'archives, WENN.com

Sir Elton John (photo), compositeur et chanteur britannique, 75 ans... Benoit Therrien, président de Truck Stop Québec, 52 ans... François Drapeau, courtier immobilier. Son âge ? Le par + 4... Justine Dufour-Lapointe, championne olympique à Sotchi, ski acrobatique (bosses), 28 ans... Danica Patrick, ex-pilote automobile américaine (NASCAR), 40 ans... Jean Brisson, ex-animateur radio-télé à Rimouski et à la Lutte Grand-Prix (Si Dieu le veut), et magicien à ses heures, 91 ans... Janette Bertrand, animatrice, auteure et comédienne, 97 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Bertrand Tavernier (photo), 79 ans, réalisateur français et auteur de films comme Coup de Torchon et L.627... 2020 : Ellis Marsalis, 85 ans, jazzman américain patriarche d’une famille de grands noms du jazz... 2019 : Michel « Willie » Lamothe, 71 ans, fils de Willie Lamothe, bassiste québécois qui a notamment contribué à la fondation du groupe Offenbach avec Gerry Boulet... 2018 : André Bourbeau, 81 ans, ancien ministre libéral provincial, député de Laporte de 1981 à 2003... 2017 : Benoît Girard, 85 ans, acteur québécois... 2015 : Marc (Mike) Pagé, 80 ans, président fondateur d’Electronique inc.... 2011 : John Dacres, 83 ans, président fondateur des Nordiques de Québec...